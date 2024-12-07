انت الأن تتابع خبر وداعًا للمناطق الداكنة.. طريقة عمل دلكة النشا المدهشة لتبييض الجسم والأماكن الغامقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدلكة تعتبر من أشهر طرقة العناية بالجسم، حيث أنها تساعد على تقشير الجلد الميت وتفتح المناطق الداكنة، وتعطي للبشرة اشراقة طبيعية ونعومة كالأطفال، ولذلك تستخدمها العديد من الفتيات والسيدات في المنزل وقد أثبتت نتائج فعالة للغاية، ولذلك سنتعرف على طريقة عمل دلكة النشا لتبييض الجسم والأماكن الغامقة.

طريقة عمل دلكة النشا

دلكة النشا من الوصفات الطبيعية التي لها نتائج رائعة للجسم في تفتيح المناطق الغامقة وتعطي له نعومة واشراقة جذابة، كما أن جميع مكوناتها طبيعية وغير مكلفة وطريقة تحضيرها سهلة للغاية لا تحتاج إلى خبراء.

مكونات دلكة النشا

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من اللبن أو الزبادي.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت اللوز أو زيت الزيتون.

ملعقة من السكر.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك قبل استخدام دلكة النشا غسل الجسم جيدًا، مع مراعاة وضعها على مكان صغير حتى إذا كنت تعاني من حساسية من أحدي المكونات تعرف قبل تطبيقها على الجسم بالكامل،

وخطوات التحضير والاستخدام كالتالي: