نصائح حول أضرار وفوائد إستخدام الليمون للبشرة

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رياض - احمد صلاح - يسعي جميع نساء العالم للحصول علي بشرة مثالية تتميز بالصحة والنضارة، مع ذلك يكون لونها موحد وملمس ناعم للبشرة، لذلك يبحثون الكثير من النساء لطرق يحصلون من خلالها علي بشرة مثالية، وبعض النساء يلجأون إلى أطباء التجميل من أجل إستخدامات كريمات وأدوية تحتوي علي مواد كيميائية، ولكن البعض الآخر يبحثون عن طرق طبيعية منزلية للبشرة ومن خلال ذلك يوجد من يستخدم الليمون للبشرة، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال أضرار وفوائد إستخدام الليمون للبشرة.

أضرار إستخدام الليمون

تتعدد الأضرار الناتجه من إستخدامات الليمون والتي تؤثر علي الجسم بشكل عام، وعلي البشرة بشكل خاص،

تعرف علي بعض الأضرار من خلال الفقرات التالية:

الليمون يجعل البشرة أكثر جفافا خاصة للبشرة الجافة.

عند إستخدام الليمون لحب الشباب سوف يتسبب في حدوث نزيف جلدي، نتيجة تفاعل العناصر الحمضية الموجودة بالليمون مع الحبوب فذلك يجعلها تترك أثرا طويل المدي.

عند إستخدام عصير الليمون للبشرة يتسبب في عدم توحيد لونها.

إستخدامات الليمون للبشرة لفترة طويله قد يتسبب في إنتاج حساسة للضوء علي المدي الطويل.

عند إستخدام الليمون لفترة طويله علي البشرة خاصة البشرة الفاتحة قد يتسبب في وجود حروق الشمس المباشر.

فوائد إستخدام الليمون للبشرة

من رغم العيوب المتعددة لإستخدام الليمون للبشرة إلا أنه يتميز بالكثير من الفوائد مثل احتوائه علي فيتامين سي، والمعادن ومضادات الأكسدة ومضادات للبكتيريا،

قد يتم عرض بعض فوائد الليمون للبشرة من في الفقرة التالية: