علي حسون مؤسس PEAQ لـ"دوت الخليج": الرفاهية لا تتحقق فقط باللياقة البدنية والتعافي.. وموازنة الحياة دوت الخليج المفتاح للراحة

هل خطر في بالكِ يومًا عزيزتي، أن تجربتكِ الشخصية قد تكون دوت الخليج عنوان هويتكِ الحقيقية؟

لا تستغربي؛ فالكثير من الأفراد الذين ينجحون في موضوعٍ ما أو يتخذون مسارًا معينًا في حياتهم، يفعلون ذلك في المقام الأول بناءً على خلاصة تجاربهم الشخصية، التي يكون بعضها بمثابة حجر الأساس في تغيير حياتهم بشكلٍ تام.وبمعنى أدق؛ تُعدَ بعض التجارب "حاسمةً" في تشكيل الهوية، حيث يمكن أن تكون نقطة تحوَل في حياة الفرد.

الرفاهية لا تتحقق فقط باللياقة البدنية والتعافي بل بموازنة الحياة

هذا بالضبط ما حصل مع علي حسون، رجل أعمال لبناني من مواليد الإمارات؛ صاحب الرؤية وراء PEAQ، أول نادي صحي اجتماعي في الشرق الأوسط. ففي عام 2019، واجه علي نقطة تحول في حياته - سلسلةٌ من الإخفاقات الشخصية والمهنية التي أثَرت على إحساسه بالاتجاه والغاية. وفي محاولته لإيجاد التوازن وسط الفوضى، أدرك أن الحلول التقليدية لم تكن كافيةً لعلاج العبء العقلي والعاطفي الذي ألحقته به هذه النكسات. وفي خضم بحثه عن التغيير، بدأ علي في استكشاف علاجات العافية الطبيعية؛ ومن خلال التجربة القوية للعلاج بالماء البارد، وجد مسارًا للتعافي.

في حديث مُسهب إنما عميق مع علي، تحدثنا عن بدايات PEAQ وما تقدمه من خدمات رعاية صحية للوصول إلى أعلى مستويات اللياقة والعافية. كما تطرقنا للحديث عن أهمية الرعاية الشخصية لكل فردٍ منا وانعكاساتها الصحية على أجسامنا وعقولنا، وصولًا إلى أرواحنا.

علي حسون مؤسس PEAQ

أهلًا بك علي على موقع "دوت الخليج"؛ أخبرنا المزيد عن PEAQ دبي: الهوية والخدمات والأهداف وما إلى ذلك.

أهلًا بكِ وبموقع "دوت الخليج".. PEAQ هو أول نادي صحي اجتماعي في الشرق الأوسط، مبني على الاعتقاد بأن الرفاهية لا تتعلق فقط باللياقة البدنية أو التعافي - بل ترتبط أيضًا بالمجتمع. هدفنا هو تغيير نظرة الناس إلى العافية، وجعلها رحلةً نشطة مشتركة بدلًا من رحلة فردية.

يمزج PEAQ بين ثلاثة مجالاتٍ رئيسية: التعافي والتواصل الاجتماعي والهدوء. نقوم بنقديم خدماتٍ مثل طريقة Lagree وحمامات الجليد والعلاج بالتباين وعلاجات الأكسجين عالي الضغط واليوغا الترميمية والشفاء بالصوت. بالإضافة إلى ذلك، يُعدَPEAQ مساحةً رحبة، حيث يمكن للناس إعادة شحن أنفسهم والتواصل - سواء من خلال فصلٍ دراسي أو وجبةٍ مشتركة في مقهانا، أو مجرد الاسترخاء في البيئة الهادئة المُلهمة التي صممناها.

مهمتنا بسيطة: مساعدة الناس على الأداء بشكلٍ أفضل في الحياة، من خلال موازنة المعيشة عالية الأداء مع لحظات الراحة والتواصل المتعمَدين.

PEAQ أول نادي صحي اجتماعي في الشرق الأوسط

ما مدى أهمية رعاية أنفسنا وصحتنا في الوقت الحاضر، في هذا العالم سريع الخطى؟

ذلك أمرٌ ضروري بالفعل؛إذ أنه ومع متطلبات الحياة المستمرة، غالبًا ما ننسى أخذ قسطٍ من الراحة. إن الاعتناء بأنفسنا لا يتعلق فقط بمنع الإرهاق - بل يتمحور أيضَا حول العيش على أكمل وجه. في PEAQ، نُشجَع الناس على استثمار الوقت في رفاهيتهم، ليس ككماليات وإنما كضرورة. التعافي ليس سيئًا؛ إنه جزءٌ من العملية التي تجعلنا نتحرك للأمام.

برأيكَ؛ ما الذي يجعل الناس يمتنعون، أو لا يبدون اهتمامًا، بالتكيَف مع نمط حياة ٍصحي وشامل على الرغم من فوائده العديدة؟

أعتقد أن الأمر يتلخص في الإدراك. يرى الكثيرون أن العافية مُرهقةٌ أو تستغرق وقتًا طويلًا، ويعتقدون أنهم بحاجة لإجراء تعديلاتٍ جادة على حياتهم للبدء. في PEAQ، نُركَز على خطواتٍ صغيرة وقابلة للتحقَق، تتناسب مع أنماط الحياة المزدحمة. وسواء كان ذلك درسًا لمدة 20 دقيقة أو حمامًا سريعًا من الثلج، فإننا نجعل العافية في متناول الجميع وممتعة في آن معًا.

أخبرنا عن نقطة التحول في حياتكَ، والتي شكلت مفهومكَ للعلاج بالماء البارد.

في عام 2019، كنتُ في أدنى نقطة في حياتي الشخصية والمهنية. كنت أبحث عن شيءٍ يُساعدني على إعادة ضبط نفسي، ووجدتُ العلاج بالماء البارد. لم يكن الأمر يتعلق بالتعافي الجسدي فحسب؛ بل له علاقة بالوضوح الذهني والمرونة التي اكتسبتُها في كل مرة انغمستُ فيها في الماء المتجمد.

لقد منحتني هذه التجربة المنظور الذي أحتاجه لإعادة البناء والتركيز. ما بدأ كأداةٍ شخصية للتعافي أصبح وسيلةً لمساعدة الآخرين. لقد قمتُحتى الآن بإرشاد أكثر من 10000 شخص خلال هذه الرحلة، والتحولات التي رأيتها تُشكَل جزءًا كبيرًا من سبب وجود PEAQ اليوم.

العلاج بالماء البارد يُقلَل الالتهاب في الجسم ويُعزز التعافي والتركيز الذهني

ما هو العلاج بالماء البارد؛ ما دوت الخليج فوائده، وكيف يمكننا الاستفادة منه في حياتنا اليومية النشطة؟

يتضمن العلاج بالماء البارد غمر نفسكِ في درجات حرارة باردة لتقليل الالتهاب، وتعزيز الدورة الدموية، وتحسين التركيز الذهني. إنه ليس مجرد علاج جسدي، بل إعادة ضبطٍ فورية للمزاج. يساعدكِ تدفق الإندورفين على الشعور بالنشاط ووضوح الذهن.

لا تحتاجين إلى استعداد كبير لتجربته؛ يمكن للاستحمام البارد أو بضع دقائق في حمامٍ جليدي أن يصنع العجائب. في PEAQ، أنشأنا بيئةً حيث يمكن للأشخاص تجربة هذه الممارسة بأمان، مع التوجيه ودعم المجتمع.

نحن مهتمون بشكلٍ أساسي بمعرفة المزيد عن طريقة Lagree؛ ماذا يمكنكَ أن تخبرنا عنها؟

Lagree دوت الخليج تمرينٌ عالي الكثافة ومنخفض التأثير، يتم القيام به على جهاز Megaformer. يتعلق الأمر كله بحركاتٍ بطيئة ومُنضبطة، تعمل على إشراك عضلاتكِ بعمق؛وخلال 20 دقيقة فقط، تحصلين على تمرينٍ كامل للجسم، يُقوي ويُحسن المرونة.

ما دوت الخليج فوائد هذا التمرين؟

Lagreeمتعددة الاستخدامات - فهي قوية ولكنها لطيفة على المفاصل، لذا فهي مناسبة لجميع مستويات اللياقة البدنية. تبني قوة الجذع وتُحسن الوضعية وتحرق السعرات الحرارية لفترةٍ طويلة بعد انتهاء جلستكِ. بالإضافة إلى ذلك، فهي فعالةٌ؛ مما يجعلها مثاليةً للأشخاص الذين لديهم جداول زمنية ضيقة.

كيف يمكننا دمج طريقة Lagreeضمن حياتنا النشطة؟

Lagree دوت الخليج تمرينٌ عالي الكثافة يستهدف الجسم بالكامل

يمكنكِ إضافتها كمكمَلٍ لروتينكِ الحالي. إذا كنتِ من محبَي الجري أو رفع الأثقال، فإن Lagree تساعد في تحقيق التوازن والتعافي. وحتى إذا كنتِ قد بدأت التمرين للتو، فإن طبيعتها القابلة للتكيَف تضمن لكِ الحصول على تمرينٍ صعب وإنما آمن.

من يمكنه/لا يمكنه استخدام طريقة Lagree؟

Lagreeمناسبة للجميع - المبتدئين أو الرياضيين أو الأشخاص الذين يتعافون من الإصابات. إنها ذات تأثيرٍ منخفض، لذا فهي رائعةٌ للأشخاص الذين يعانون من مشاكل المفاصل. ومع ذلك، من الأفضل دائمًا استشارة مُتخصص إذا كانت لديكِ حالاتٌ صحية معينة.

في الختام؛ ما دوت الخليج نصيحتك لقراء "دوت الخليج" فيما يتعلق بالحياة الجيدة والصحة.

صاغ علي حسون فكرة PEAQ العلاجية من تجربته الشخصية

توقفوا أكثر.. في خضم زحمة الحياة، فإن لحظات الهدوء دوت الخليج التي تجلب الوضوح. أعطوا الأولوية للتعافي بقدر ما تعطونها للأداء، وحافظوا على عاداتٍ صغيرة إنما ثابتة. وتذكروا أن الصحة لا تتعلق فقط بالمظهر الجيد - بل أيضًا بالشعور بالارتباط بأنفسكم والآخرين. وهذا هو جوهر PEAQ: إيجاد التوازن معًا.