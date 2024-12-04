اقوى من ابرة الانسولين 1000 مره!!.. عشبة مفعولها كالسحر تقضي على السكر تماما ولا كانت تيجي على البال.. ياريتك عرفتها من زمان

انت الأن تتابع خبر أقوى من ابرة الانسولين 1000 مره!!.. عشبة مفعولها كالسحر تقضي على السكر تماما ولا كانت تيجي على البال.. ياريتك عرفتها من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، انتشرت الكثير من الادعاءات حول فوائد الكزبرة في علاج مرض السكري، حيث تم الترويج لها على أنها “أقوى من إبرة الأنسولين 1000 مرة” و”تقضي على السكر تمامًا” هذه الادعاءات أثارت اهتمام العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ولكن يجب أن نكون حذرين في التعامل مع هذه المعلومات، حيث أن الكزبرة ليست بديلاً للأنسولين أو أي علاج طبي آخر.

ما هي الكزبرة؟

الكزبرة هي نبات عشبي يستخدم في الطهي كمكون رئيسي في العديد من المأكولات حول العالم. تُعرف الكزبرة أيضًا باسم “الكزبرة الطازجة” عندما تكون أوراقها خضراء، بينما تُستخدم بذورها في العديد من الأطعمة كتوابل بالإضافة إلى استخدامها في المطبخ، يتمتع الكزبرة بخصائص طبية في الطب الشعبي، حيث يتم استخدامها في علاج بعض الحالات الصحية.

الكزبرة ومرض السكري

مرض السكري هو اضطراب في مستوى السكر في الدم، وينتج عادة عن نقص الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل صحيح يعتبر الأنسولين العلاج الأساسي للسكري من النوع الأول، كما أنه جزء من العلاج في السكري من النوع الثاني في الحالات المتقدمة.

تمت دراسة تأثيرات الكزبرة على مستويات السكر في الدم في بعض الدراسات، وقد أظهرت بعض النتائج الأولية أن الكزبرة قد تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم تحتوي الكزبرة على بعض المركبات النباتية مثل الفلافونويدات والتربينويدات التي قد تمتلك خصائص مضادة للأكسدة وقد تسهم في تنظيم مستويات الجلوكوز.

دراسات علمية حول الكزبرة ومرض السكري