انت الأن تتابع خبر "هتندم انك مكنتش تعرفها!“… طريقة سحرية ولا اروع منزلة من السماء لإذابة الكرش.. استعمل هذه العشبة لثلاثة أيام وودع دهون البطن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورق الغار ليس مجرد إضافة تستخدم في تحسين نكهة الأطباق، بل يعد عنصرًا طبيعيًا يمتلك فوائد صحية مذهلة، ويستخدم في تحضير مشروبات تعزز الصحة وتساعد في الوصول إلى جسم صحي ومتوازن، ومن أبرزها مشروب النعناع وورق الغار، الذي يعرف بفعاليته في تحسين الهضم والمساعدة في التخلص من السموم.

فوائد مشروب النعناع وورق الغار

تنقية الجسم من السموم: يساهم هذا المشروب في دعم عملية تنظيف الجسم من السموم، مما يعزز كفاءة الكبد والجهاز الهضمي.

دعم فقدان الوزن: يساعد مشروب ورق الغار في التحكم بالشهية، مما يقلل من كمية الطعام المتناولة ويعزز حرق الدهون.

تحسين الهضم: يعمل على تهدئة الجهاز الهضمي، مما يقلل من مشاكل الانتفاخ وعسر الهضم، ويمنح شعورًا بالراحة.

تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر: يحتوي ورق الغار على مركبات تساعد في تهدئة الأعصاب، مما يقلل التوتر ويحسن المزاج.

طريقة تحضير مشروب النعناع وورق الغار

المكونات:

2-3 أوراق غار.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

طريقة التحضير:

اغلي كوبًا من الماء وأضف إليه أوراق الغار.

اترك المزيج يغلي لمدة 10-15 دقيقة.

صفي المشروب وأضف العسل إذا أردت تعزيز النكهة.

طريقة الاستخدام: