انت الأن تتابع خبر "كلمة كنز من ذهب قليلة عليها"..كنز رباني ثمين موجود في كل بيت عربي.. عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب بسرعة قياسية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى العديد من الطلاب إلى العثور على أعشاب تساعد على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، خاصة خلال فترة الامتحانات هناك عدد من الأعشاب والتوابل التي قد تسهم في تعزيز صحة الدماغ، وقد تتوافر بعضها في المنزل بالفعل نعرض لكم بعضًا منها.

افضل اعشاب للذاكرة

المريمية

تعد المريمية من الأعشاب المفيدة للذاكرة، وتتميز برائحتها القوية يمكن أن تسهم المريمية في تحسين الإدراك والمساعدة في علاج مرض الزهايمر تشير الدراسات إلى أن المريمية تحتوي على مركبات قد تكون مفيدة لوظائف الدماغ والإدراك.

الكركم

يستخدم الكركم منذ العصور القديمة ويحتوي على مركب يدعى الكركمين، الذي يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يفيد صحة الدماغ والجسم بشكل عام تشير الأبحاث الأولية إلى أن الكركم قد يعزز صحة الدماغ ويساعد في الوقاية من مرض الزهايمر عن طريق تنظيف الدماغ من تراكم بروتين بيتا أميلويد، الذي يرتبط بتكوين لويحات دماغية كما يعتقد أن الكركم يساهم في حماية الخلايا العصبية في الدماغ.

الجنكة بيلوبا

تعد الجنكة بيلوبا من العلاجات التقليدية التي تستخدم في الطب الصيني لمكافحة الخرف، ويعتقد أنها تحسن الوظيفة الإدراكية من خلال تعزيز الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ تشير بعض الدراسات إلى أن الجنكة بيلوبا قد تساعد في تحسين الوظائف الإدراكية لدى مرضى الزهايمر أو من يعانون من ضعف إدراكي معتدل كما أظهرت بعض المراجعات البحثية أن مستخلص الجنكة بيلوبا (EGb761) قد يساهم في إبطاء التدهور الإدراكي لدى المرضى الذين يعانون من أعراض نفسية عصبية.

اشواجاندا

تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن اشواجاندا قد تساهم في تحسين صحة الدماغ من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يعد عاملًا قد يسهم في تطور مرض الزهايمر.

الجينسنج

يعد الجينسنج من أشهر الأعشاب التي تساعد على تحسين الذاكرة، حيث يعتقد أنه يمكن أن يمنع فقدان الذاكرة ويقلل من التراجع العقلي المرتبط بالعمر يحتوي الجينسنج على مركبات مضادة للالتهابات تسمى جينسينوسيدات، والتي قد تساعد في تقليل مستويات بيتا أميلويد في الدماغ وفقًا للدراسات الأولية.

بلسم الليمون