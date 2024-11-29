معلومة في الجون...مكون طبيعي ذو رائحة قوية ومزعجة... يُحسن الجهاز الهضمي ويُنظم الكولسترول ويخلصك من امراض الرئتين!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الخس من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، مثل مضادات الأكسدة (فيتامين C)، وكذلك الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين A وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم تساعد هذه المكونات في مكافحة الالتهابات والأمراض المرتبطة بها، مثل السكري والسرطان.

تتعدد فوائد الخس بشكل أكبر عند استخدام أنواع متنوعة منه

حيث يختلف محتوى العناصر الغذائية والفوائد بناءً على نوع الخس كلما كان لون الخس أغمق، زادت فوائده الصحية ، أبرز فوائد الخس بالإضافة إلى الأضرار والآثار الجانبية التي قد تصاحبه.

مكافحة الالتهابات

تحتوي بعض أنواع الخس، مثل الخس الروماني، على بروتينات مثل “ليبوكسيجيناز” التي تساعد في السيطرة على الالتهابات وأظهرت دراسة إيرانية أن الخس كان يستخدم في الطب الشعبي لتخفيف الالتهابات وآلام العظام كما تساهم الفيتامينات A وE وK الموجودة في الخس في تقليل الالتهابات تشمل الخضروات الأخرى الغنية بفيتامين K مثل اللفت والبروكلي والسبانخ كلما كان الخس داكنا، كان يحتوي على مزيد من مضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الالتهاب بشكل أكثر فعالية.

المساعدة في إنقاص الوزن

يعتبر الخس من الأطعمة المثالية لفقدان الوزن بفضل قلة سعراته الحرارية، حيث تحتوي حصة واحدة من الخس على 5 سعرات حرارية فقط بالإضافة إلى ذلك، يساعد الخس في سد فجوات المغذيات الدقيقة التي يصعب تحقيقها في الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات كما أن الخس منخفض في كثافة الطاقة، خاصةً الخس الروماني الذي يحتوي على 95٪ من وزنه ماء ويمد الجسم بـ 1 جرام من الألياف لكل كوب، مما يساعد في الشعور بالشبع الأصناف الداكنة من الخس تحتوي أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية.

تعزيز صحة الدماغ

تعد حالات تلف الدماغ الشديدة أحد أسباب الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر، حيث يؤدي إلى موت الخلايا العصبية أظهرت الدراسات أن مستخلصات الخس قد تساعد في الحد من موت الخلايا العصبية عن طريق دورها في عملية “الحرمان من الجلوكوز ، المصل كما يحتوي الخس على النترات الغذائية التي يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم، وهو جزيء يعزز وظيفة الأوعية الدموية يمكن أن يساعد تناول الخس في إبطاء التدهور المعرفي والاضطرابات العصبية المرتبطة بالتقدم في السن.

تعزيز صحة القلب