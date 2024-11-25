فقط بمكونات طبيعية يمكنك تغطية الشيب باللون البني العسلي 100% بدون أي نسبة من الأكسجين

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رياض - احمد صلاح - ترغب جميع السيدات في تغيير لون شعرهم من خلال صبغه، أولاً حتى تتمكن من الحصول على مظهر مختلف، وثانياً حتى تتمكن من تغطية كل الشعر الأبيض الي يجعلها تبدو أكبر من عمرها الحقيقي بكثير، مما يجعلنا نقدم إليكم طرقة مذهلة وسريعة للحصول على اللون البني العسلي في المنزل بدون الصبغات الجاهزة التي تتضمن على المواد الكيماوية المضرة لصحة الشعر، فعلى الرغم من أن نتائجها مرضية جداً، إلا أنها تتسبب في تلف الشعر على المدى الطويل.

طريقة صبغ الشعر باللون البني العسلي في المنزل

يعتبر اللون البني العسلي من أشهر الألوان المنتشرة في تلك الفترة، لأنها أصبح من أحدث صيحات الموضة، وترغب السيدات في الحصول عليه بدون إرهاق الشعر، ولذلك نقدم لكم طريقة تطبيقه في المنزل بمكونات غير مكلفة على الإطلاق،

والتي تتمثل فيما يلي:

100 مل من عصير البنجر.

سواك بلدي أو لحاء الجوز.

75 جرام من الحنة المطحونة.

ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة.

حبة من البيض.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند البكر.

طريقة تطبيق صبغة البني العسلي على الشعر