انت الأن تتابع خبر "بخمسة جنيه من العطاره وبس".. صبغ الشعر بالكركم بدون حنة ولا كيماويات ولا تكاليف احلى من الكوافيرات .. جوزك هيجنن عليكي !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر هو خيار تلجأ إليه العديد من السيدات لتجديد مظهرهن وإضفاء لمسة من التغيير، سواء لتغطية الشعر الأبيض أو لإبراز لون جديد ومميز ورغم أن هناك العديد من الطرق لاختيار ألوان الشعر، مثل الصبغات الكيميائية أو زيارة صالونات التجميل، يفضل البعض استخدام الوصفات الطبيعية لتغيير لون الشعر بشكل آمن وصحي و من بين هذه الوصفات، يعتبر الكركم من الخيارات الممتازة التي تتيح لكِ صباغة شعرك دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية.

صباغة الشعر باستخدام الكركم

الكركم هو أحد المكونات الطبيعية التي تعطي لونًا أصفر ذهبيًا، ويمكن استخدامه لتغيير لون الشعر بشكل طبيعي وآمن كما يمكن دمج الكركم مع الحناء للحصول على درجات مختلفة من اللون الأصفر أو الأشقر، ولكن في هذه الوصفة سنستخدم الكركم فقط للحصول على لون طبيعي جميل. وهذه الطريقة بسيطة للغاية ويمكن تنفيذها بسهولة في المنزل.

المكونات المطلوبة:

2 ملعقة كبيرة من الكركم (حوالي ربع كوب)

2 كوب من الماء

منشفة قطنية لتغطية الكتف

قفازات مطاطية لحماية اليدين من تلوينها

مشط واسع لتوزيع الصبغة على الشعر

زجاجة لينة (مثل زجاجات الشامبو الفارغة) لتعبئة الصبغة

طريقة صباغة الشعر بالكركم دون استخدام الحناء:

1. تحضير الخليط:

في البداية، نضع إناء على النار، ثم نضيف الماء إليه ونتركه حتى يغلي تمامًا.

بعد غليان الماء، نقوم بإضافة الكركم إليه ونقلبه باستخدام ملعقة خشبية حتى يذوب الكركم تمامًا في الماء.

2. تبريد الخليط:

بعد أن يتأكد الخليط من الذوبان، نقوم برفعه عن النار وتركه ليبرد قليلاً.

بعد أن يبرد الخليط، نضعه في زجاجة لينة حتى يسهل ضغطه وتوزيعه على الشعر.

3. حماية اليدين والملابس:

ارتدي القفازات المطاطية لحماية يديكِ من تلوث الصبغة، حيث أن الكركم يترك لونًا أصفر على اليدين.

ضعي منشفة قطنية على الكتف لحماية ملابسك من أن تلتصق بها الصبغة.

4. تطبيق الصبغة على الشعر:

قبل البدء، يفضل أن تقومي بتجربة الكركم على خصلة صغيرة من الشعر للتأكد من أن اللون مناسب لكِ.

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على لون أغمق، يمكنك تقليل كمية الماء، أما إذا كنتِ ترغبين في لون أفتح، فيمكنك زيادة كمية الماء.

قومي بقلب شعرك إلى الأسفل لتعرض الجذور، ثم قومي بالضغط على الزجاجة لتوزيع الصبغة من الجذور إلى أطراف الشعر.

استخدمي المشط لتوزيع الصبغة بالتساوي على كل خصل الشعر.

5. الانتظار والتأكد من التوزيع:

اتركي الصبغة على شعرك لمدة 15 دقيقة، حتى يتغلغل الكركم في كل أجزاء الشعر ويعطي اللون المطلوب.

بعد مرور الوقت، قومي بغسل الشعر جيدًا باستخدام الماء لإزالة الصبغة الزائدة.

ملاحظات وأسرار للحصول على أفضل النتائج:

اختبار اللون: إذا كنتِ غير متأكدة من اللون الذي ستحصلين عليه، يمكنكِ تجربة الصبغة على خصلة صغيرة من الشعر أولاً. يمكنكِ ضبط الكمية للحصول على درجة اللون المفضلة لديكِ.

إذا كنتِ غير متأكدة من اللون الذي ستحصلين عليه، يمكنكِ تجربة الصبغة على خصلة صغيرة من الشعر أولاً. يمكنكِ ضبط الكمية للحصول على درجة اللون المفضلة لديكِ. تكرار الصبغ: للحصول على لون أكثر كثافة، يمكنك تكرار العملية عدة مرات، حيث أن الكركم يثبت تدريجيًا على الشعر.

للحصول على لون أكثر كثافة، يمكنك تكرار العملية عدة مرات، حيث أن الكركم يثبت تدريجيًا على الشعر. استخدام الكركم مع الحناء: إذا كنتِ تحبين درجة لون أغمق أو أكثر غنى، يمكنكِ إضافة الحناء إلى الكركم، مما يمنحكِ لونًا غنيًا وطبيعيًا.

فوائد الكركم لصحة الشعر: