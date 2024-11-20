انت الأن تتابع خبر "وصفة من كتر بساطتها مش هتتخيل انها بتعمل كل ده!".. أميرة أردنية حسناء تكشف عن وصفة سحرية مجربة تزيل الكرش وتخفض الوزن!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني كشفت عن تجربتها الشخصية التي تعتمد على مزيج من النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني لإنقاص الوزن بشكل صحي وفعال ووفقا لما ذكرته فإن نجاحها في فقدان الوزن لم يكن فقط نتيجة للرياضة، بل كان ناتجًا أيضًا عن اتباع أسلوب حياة صحي يتضمن تناول وجبات متوازنة.

نظام غذائي متوازن وداعم للطاقة

• الوجبات الرئيسية:

كانت الأميرة إيمان تحرص على تناول ثلاث وجبات رئيسية خلال اليوم: الفطور، الغداء، والعشاء، لكن مع الالتزام بنوعيات معينة من الأطعمة وتعد هذه الوجبات أساسية في منح الجسم الطاقة اللازمة خلال اليوم دون اللجوء إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

• الفطور:

تتنوع اختيارات الأميرة إيمان في وجبة الإفطار بين الأطعمة التي تحتوي على البروتينات الصحية، مثل البيض أو الزبادي، مع إضافة الحبوب الكاملة مثل الشوفان هذه الأطعمة تعطيها طاقة كافية لبداية يومها وتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

• الغداء:

كان يحتوي عادة على مزيج من البروتينات والخضروات، مع التركيز على تقليل الكربوهيدرات المكررة كانت تختار الأطعمة المشوية أو المسلوقة، مما يساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة ويعزز عملية الهضم.

• العشاء:

كانت الأميرة إيمان تعتمد على تناول الزبادي أو الشوفان بالزبادي في العشاء، وهو خيار مثالي يحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز صحة الأمعاء كما أضافت تناول التوست البني مع الجبن أو البيض إذا كانت بحاجة لمزيد من الطاقة في المساء.

الفواكه والخضروات كجزء أساسي

• الفواكه:

كانت الأميرة إيمان تدرج الفاكهة في نظامها الغذائي اليومي بشكل معتدل، وتتناول الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات مثل التفاح والموز كما أنها كانت تحرص على تناول الفاكهة في أوقات مختلفة من اليوم، وخاصة في الفترة الصباحية أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

• الخضروات: