انت الأن تتابع خبر "عشبة متواجدة بكل بيت".. تخفض السكر والضغط بدقائق معدودة وتفتت حصوات الكلى وتنظف الكبد من السموم وذكرت في القرآن مرتين.. لاتفوتكم.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الريحان من النباتات العطرية والذي تتعدد أنواعه ولكنها كلها تتشابه في الخواص العلاجية، حيث يستخدمها الأطباء منذ قديم الأزل كعلاج لبعض الأمراض هذا بالإضافة إلى استخدام الريحان كإضافة لبعض الأطباق والسلطات المختلفة، ويمكن التعرف على فوائد الريحان واستخداماته من خلال متابعة المقال التالي.

فوائد نبات الريحان

تتعدد فوائد نبات الريحان العلاجية والتي تشمل الوقاية من العديد من الأمراض، وتتمثل تلك الإفادة في الآتي:

يساعد الريحان في تحسين صحة اللثة والأسنان، حيث يساهم في مقاومة البكتيريا والفيروسات وروائح الفم الكريهة.

يساعد في تفتيت حصوات الكلى بالإضافة إلى تنظيف الكبد من السموم.

مقاومة المشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي ويعتبر طارد للبلغم بشكل فعال.

يعالج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين أداء الجهاز الهضمي.

يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

التقليل من الوزن الزائد في الجسم.

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من أمراض الروماتيزم والمفاصل.

مكونات تحضير شاي الريحان

يمكن تحضير شاي الريحان الصحي وذلك باستخدام بعض المكونات التي تتمثل في الآتي:

أوراق الريحان.

عسل.

مياه.

ليمون.

طريقة تحضير شاي الريحان

يمكن تحضير مشروب صحي ومفيد للصحة وذلك باستخدام أوراق الريحان وذلك باتباع الخطوات الآتية: