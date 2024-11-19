انت الأن تتابع خبر أنعم من الاطفال.. طريقة عمل قناع البطاطس لتبييض منطقة الإبطين والمناطق الحساسة والتخلص من السواد بسرعة الصاروخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من اسمرار منطقة الإبطين والمناطق الحساسة، هذا الإسمرار قد ينتج عن عدة أسباب مثل إزالة الشعر الخاطئة أو عدم تجفيف المنطقة جيدًا، لحل هذه المشكلة، نقدم لك وصفة طبيعية وفعالة باستخدام البطاطس لتفتيح هذه المناطق، هذه الوصفة السهلة والفعالة تساعد على تفتيح وتبييض هذه المناطق الحساسة، وتخلصك من المشكلة بشكل طبيعي وآمن، وللتعرف على طريقة عمل الوصفة تابعي معنا لنهاية المقال.

مكونات قناع البطاطس لتفتيح منطقة الإبطين

يعتبر قناع البطاطس من أفضل الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح منطقة الإبطين والمناطق الحساسة وتنعيمها لتكون مثل بشرة الأطفال

ويتم تجهيز القناع من خلال المكونات التالية:

حبة بطاطس واحدة.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من زيت البرتقال.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طريقة تحضير قناع البطاطس لتبييض تحت الإبطين

قومي بإحضار حبة بطاطس متوسطة الحجم وقشريها وقطعيها إلى قطع صغيرة.

اسلقي البطاطس في القليل من الماء حتى تنضج تماماً.

ضعي البطاطس في وعاء وأضيفي إليه زيت جوز الهند وزيت البرتقال وزيت الزيتون وقلبيهما جيداً حتى تتجانس المكونات.

افردي هذا القناع على منطقة الابطين واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بفوطة قطنية نظيفة.

كرري تلك الخطوة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة خل التفاح لتفتيح الإبطين

يعتبر خل التفاح مكون طبيعي 100% لتفتيح المناطق الداكنة، خصوصًا الإبطين، كما أن خل التفاح يزيل الخلايا الميتة، وللتعرف على طريقة عمل وصفة خل التفاح لتفتيح الابطين.

الطريقة