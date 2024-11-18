طريقة تحضير كريم ماء الورد في المنزل لتعطير الجسم وتفتيح البشرة !!

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رياض - احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الأمور التي ترغب النساء في الحصول عليها بشكل كلي والتي من بينها الجمال الذي هو النعمة الأكثر أهمية لهن فالظهور بشكل رائع ومميز من الصفات التي تحب كل إمرأة أن تكون فيها وهو الأمر الذي يتمثل في الحصول على بشرة ناعمة ملساء فاتحة كما أن رائحة الجسم العطرة من الأشياء المحببة أيضا لذا فإننا سنعمل على توضيح إحدى الوصفات الطبيعية التي تجمع بين الاثنين في مكونات واحد تفتيح البشرة وتعطيرها كما سنوضح من خلال المقال

مكونات عمل كريم ماء الورد في المنزل

كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر العطري.

طريقة عمل كريم ماء الورد في المنزل