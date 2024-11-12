انت الأن تتابع خبر «جمالك هيغطي علي اي حاجه تاني..!!» طريقة صبغ الشعر باللون البني الجذاب بمكونات طبيعية من المنزل بدون اي تكاليف.. ما تروحيش لكوافيرات تاني.. وهتشوفى نتيجة خيالية..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح اللون البني الغامق خيارًا مفضلًا للعديد من النساء، لما يضفيه من مظهر طبيعي وأنيق على الشعر، ومع ذلك، فإن الاستخدام المتكرر للصبغات الكيميائية قد يسبب تلف الشعر، إذا كنت تبحثين عن طريقة آمنة وطبيعية لصبغ شعرك باللون البني الغامق، فإليك ثلاث وصفات منزلية بسيطة بمكونات طبيعية، تمنحك النتيجة التي ترغبين بها دون اللجوء إلى الصبغات الجاهزة.

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام

نصف كوب من الماء

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري لترطيب الشعر)

طريقة التحضير:

اخلطي القهوة والكاكاو معًا في وعاء.

أضيفي الماء الساخن تدريجيًا واخلطي حتى تحصلي على قوام سميك.

وزعي الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف مع تدليك خفيف.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 45 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

للحصول على لون أغمق، يمكنك تكرار الوصفة أسبوعيًا.

صبغ الشعر بالشاي الأسود

المكونات:

2 أكياس من الشاي الأسود

1 كوب من الماء الساخن

طريقة التحضير:

اغلي الماء ثم أضيفي أكياس الشاي الأسود.

اتركي الشاي ينقع لمدة 10 دقائق حتى يصبح داكن اللون.

صفي الشاي وضعيه في وعاء.

باستخدام فرشاة أو يديك، وزعي الشاي على الشعر.

اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

للحصول على لون أغمق، يمكن تكرار الوصفة عدة مرات.

باستخدام هذه الطرق الطبيعية