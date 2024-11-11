انت الأن تتابع خبر «وصفة جديدة للستات فقط».. وصفة زيت الزيتون والموز حلم كل ست داخل غرفتها.. جربيها ومش حتندمي!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلط الموز مع زيت الزيتون هو أحد العلاجات الطبيعية البسيطة والفعالة التي تقوي من صحة الجسم والبشرة والشعر، ويتميز الموز بكونه مصدرًا غنيًا بالألياف والمعادن التي تدعم صحة الجسم وتحسن من مظهر البشرة والشعر، بينما يعتبر زيت الزيتون مرطبًا طبيعيًا يغذي البشرة والشعر بفاعلية، وعند دمج هذين المكونين معًا، يمكن الحصول على خليط قوي يهتم بالعناية الشخصية ويحسن الصحة العامة.

خلطة زيت الزيتون مع الموز

لإعداد هذا الخليط، تحتاج إلى

حبتين من الموز

ملعقة من زيت الزيتون

علبة من الزبادي

ملعقة من زيت الحلبة

وملعقتين من الخميرة الفورية، وضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وإمزجها جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك، قم بتعبئة الخليط في كوب زجاجي وضعه في الثلاجة لحين الحاجة.

يتمتع هذا الخليط بالعديد من الفوائد الصحية

ويمكن للنساء تناول ملعقة من الخليط صباحًا لمدة شهر، ما يساعد في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وكما أنه يساعد في تكبير المناطق الأنثوية بشكل طبيعي.

فائدة خليط زيت الزيتون مع الموز