انت الأن تتابع خبر وصفة بمفعول مدهش لازم تعرفيها!! اتبعي 3 خطوات و هتبقي رجلك قمه في النعومة بمكونات طبيعية وخطوات سهلة.. تعرفي على الطريقة بالتفصيل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من النساء من جفاف القدمين، خصوصا في فصل الشتاء مع انخفاض الرطوبة، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه، ويعتبر استخدام مقشر طبيعي خطوة مهمة للعناية بالبشرة، حيث يساعد على إزالة الجلد الميت ويحفز تجديد الخلايا، مما يمنحك أقداما ناعمة ومرطبة، إليكي بعض الوصفات لمقشرات طبيعية للقدمين.

مقشر السكر وزيت الزيتون

اخلطي كميات متساوية من السكر وزيت الزيتون للحصول على عجينة متماسكة، يعمل السكر على تقشير القدمين والتخلص من الجلد الميت، بينما يرطب زيت الزيتون البشرة، افركي قدميك بالمقشر لمدة 5-10 دقائق بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق الخشنة، ثم اغسليهما بالماء الفاتر، جففيهما وضعي كريم مرطب.

مقشر القهوة وزيت جوز الهند

تعمل القهوة على تحسين ملمس البشرة وتقشير الجلد الميت، بينما يساعد زيت جوز الهند على ترطيب ونعومة القدمين، اخلطي ملعقتين من القهوة مع ملعقتين من زيت جوز الهند لتحصلي على خليط متجانس، ثم افركي قدميك به لمدة 5 دقائق بعد ذلك، اغسليهما بالماء الفاتر.

مقشر العسل والملح الخشن