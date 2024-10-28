انت الأن تتابع خبر نام كويس اوى لانك ستصاب بهذا المرض الصعب بسبب قلة النوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير الأدلة إلى أن بعض القدرات المعرفية تظل ضعيفة بسبب الحرمان من النوم على الرغم من عودة النوم الكافي، مما يشير إلى أن الحرمان من النوم قد يؤثر بشكل دائم على أنظمة معرفية محددة، مما يشير إلى أن فترات الحرمان المتكررة من النوم يمكن أن تؤدي إلى تدهور إدراكي دائم.

وجدت دراسة حديثة بقيادة الدكتورة كريستين يافي من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، أن قلة النوم في منتصف العمر يمكن أن تسرع شيخوخة الدماغ.

معالجة مشاكل النوم في وقت مبكر

وقالت الدكتورة كريستين: “تسلط نتائج الدراسة الضوء على أهمية معالجة مشاكل النوم في وقت مبكر من الحياة للحفاظ على صحة الدماغ، بما في ذلك الحفاظ على جدول نوم ثابت، وممارسة التمارين الرياضية، وتجنب الكافيين والكحول قبل النوم، واستخدام تقنيات الاسترخاء”. كريستين. صحيفة “نيويورك بوست”.

شملت الدراسة 600 شخص بالغ في الأربعينيات من العمر، والذين أكملوا استبيان النوم في الأساس وبعد خمس سنوات.

ثلاث مجموعات لتحديد مدى خطورة مشاكل نومهم

تم تصنيف المشاركين بناءً على خصائص نومهم إلى ثلاث مجموعات لتحديد مدى خطورة مشاكل نومهم:

المجموعة العالية: تضم ما يقارب 8% من المشاركين الذين عانوا من أربع إلى ست مشاكل في النوم. هؤلاء الأشخاص لديهم مستوى عالٍ من الشكاوى، مما يشير إلى أن نومهم يتأثر بشكل كبير.

– المجموعة المتوسطة: تضم ما يقارب 22% من المشاركين، الذين عانوا من مشكلتين أو ثلاث مشاكل في النوم. وتعتبر هذه المجموعة متوسطة من حيث مستوى اضطرابات النوم.

– المجموعة الضعيفة: تضم ما يقارب 70% من المشاركين، وكان لديهم مشكلة قليلة أو واحدة فقط في النوم من أصل ستة مشاكل تم تقييمها، مثل صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر أو المبكر.

وبعد 15 عامًا، وبعد تعديل العمر والجنس وارتفاع ضغط الدم والسكري وعوامل أخرى، أظهرت فحوصات الدماغ أن الأشخاص في المجموعة المتوسطة لديهم عمر دماغي أكبر بمقدار 1.6 سنة من أولئك في المجموعة المنخفضة، في حين أن الأشخاص في المجموعة المرتفعة كانت المجموعة في عمر الدماغ. 2.6 سنة أكبر.

ومن بين عادات النوم الستة التي تمت دراستها، ارتبطت نوعية النوم السيئة، وصعوبة النوم، والاستيقاظ في الصباح الباكر بزيادة شيخوخة الدماغ، خاصة عندما يعاني الأشخاص من هذه المشاكل لمدة خمس سنوات على الأقل.

وجود علاقة بين قلة النوم و تسارع شيخوخة الدماغ