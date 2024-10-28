"عايزه تعملي ليزر وغالي عليكي جبتلك الحل!".. طريقة طبيعية لإزالة الشعر الزائد بسهولة دون ألم!!

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رياض - احمد صلاح - تواجه العديد من النساء مشكلة ظهور الشعر الزائد في مختلف أنحاء الجسم، وخاصة في المناطق الحساسة إن وجود الشعر في هذه المناطق يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل مثل الروائح الكريهة ولذلك، تسعى الكثير من النساء إلى استخدام طرق متعددة للتخلص من الشعر الزائد ومع ذلك، فإن العديد من هذه الطرق قد تكون مؤلمة.

الوصفات الطبيعية

تعد إزالة الشعر من الأمور الأساسية التي تهتم بها النساء، إذ تعتبر علامة على النظافة الشخصية ومن أجل تجنب الألم المرتبط بالطرق التقليدية، يمكن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية واحدة من هذه الوصفات تعتمد على استخدام السكر ودقيق الشوفان.

مكونات الوصفة وتحضيرها

ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان

ثمرة ناضجة من الموز

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

وملعقة كبيرة من السكر

تحضير الوصفة

تحضير الوصفة يتطلب أولاً هرس الموز حتى يصبح كالعجينة

ثم يخلط مع دقيق الشوفان والسكر حتى يتجانس الخليط

بعد ذلك، يضاف زيت الزيتون ويقلب حتى يصبح القوام كريميًا يسهل تطبيقه على الجلد.

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