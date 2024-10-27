 لدي تضخم في البروستاتا. هل صحيح أن ممارسة الجنس بوتيرة عالية وإخراج الحيوانات المنوية يمكن أن تساعد في الوقاية من المضاعفات والحفاظ على الوضع القائم؟ 

تضخم البروستاتا “ورم البروستاتا الغير خبيث” هو حالة شائعة جدا لدى الرجال المتقدمين في السن. بالرغم من وجود صلة واضحة بين نشاط البروستاتا وخصوبة الرجل، الا انه ليس هناك علاقة بين وتيرة الجماع والتضخم الحميد في البروستاتا.

لا توجد هناك أدلة تشير الى ان ممارسة الجنس بوتيرة عالية تؤدي إلى انكماش البروستاتا أو وقف تضخمها. كذلك ليست هناك علاقة بين وتيرة ممارسة الجنس المنخفضة وتفاقم التضحم الحميد للبروستاتا. بل من المعروف ان ثمة علاقة بين الأداء الجنسي وتضخم البروستاتا.

لدى بعض الأشخاص، فان تضخم البروستاتا يؤدي إلى تضرر الأداء الجنسي بالإضافة إلى التأثير على عملية التبول. العلاج الدوائي يمكن أن يؤدي إلى تحسن في هذه الأعراض.

تجدر الإشارة إلى أن هناك علاجات دوائية التي لها اثار جانبية على الأداء الجنسي، لذلك ينبغي أن يكون العلاج مصمم خصيصاً للمريض ووفقا للمشاكل المحددة التي يعاني منها.