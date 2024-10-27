لدى حكة دائما بعينى فما السبب وهل لها علاج؟

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إن التهاب العيون (عَدْوى العيون – Eye infections) مرض شائع جدًّا، ناجم عن عدوى فيروسية، جرثومية أو من كائنات دقيقة أخرى.

ويتميز التهاب العين بأعراض حكة، احمرار، عين دامعة، آلام وأعراض إضافية تسبب إزعاجًا كبيرًا للمريض.

أسباب وعوامل خطر التهاب العين:

يعرَف عن الأشخاص الذين يستعملون العدسات اللاصقة بصورة دائمة، أنهم يصابون أكثر بالتهابات العين، بسبب الجراثيم المتراكمة على العدسة، لذلك من المهم جدًّا الحرص الشديد على تنظيف العدسات بسائل تعقيم.

مضاعفات التهاب العين:

إن التهاب العين بشكل عام، لا يشكل خطرا، ولكن عند إهمال علاج التهاب العين قد تنتشر العدوى، وتتسبب بضرر دائم للعين والقدرة على الرؤية.

علاج التهاب العين:

إن طرق علاج التهاب العين مختلفة وتتعلق بمصدر التلوث، ويجب علينا إستشارة الطبيب المختص.

الوقاية من التهاب العين:

إن التهاب العين (Eye infection) معْدي جدًّا، وينتقل من شخص لآخر عن طريق إفرازات العين؛

فمثلاً إذا قام شخص مريض بالتهابات العين بفرك عينه وصافحك بعدها، فهناك احتمال جيد أن يتطور لديك التهاب العين.

وتحتوي إفرازات العين (دموع، قيح وسوائل إضافية) على الفيروس أو الجرثومة التي تسبب التلوث، ولذلك فهي تنتشر بصورة سهلة من شخص لآخر عن طريق اللمس.

وإليك بعض الطرق التي تستطيعين من خلالها حماية نفسك من الإصابة بالتهابات العين، وتمكين علاج سريع وفعال في حال إصابتك بالتهاب العيون:

1- يجب غسل اليدين بعناية قبل لمس العين.

من المفضل في حال إصابتك بالتهاب العيون، غسل اليدين قبل وبعد إجراء العلاج (قطرة عيون، مرهم.. إلخ).

ومن غير المحبذ اقتسام مساحيق تجميل العيون (كما أنه من غير المحبذ استعمال عينات تجربة ماكياج العيون، المعروضة في متاجر مساحيق التجميل)

وفي حال كنت مصابة بالتهاب العيون، فمن غير المحبذ وضع الماكياج حتى شفائك التام من الالتهاب، وذلك خوفًا من حدوث تلوث وتهيج إضافي للعين.. خصوصًا إذا كان تطور الالتهاب ناجمًا عن استعمال الماكياج، فمن المفضل الامتناع عن استعماله مرة أخرى.

إذا كنتَ تستعملين عدسات لاصقة، فمن المهم أن تحافظي على نظافة العدسة واستعمال مواد تعقيم مناسبة.

2- يمنع فرك العين المريضة

يجب تعقيم كل قطعة ثياب، فراش أو مناشف لامست العين المريضة، قبل انتقالها لشخص آخر.

وتساعد العدسات الشمسية على إبعاد الأجسام الغريبة والفيروسات المحمولة بالهواء، والتي قد تؤدي لالتهاب العيون.

3- يجب الامتناع عن ملامسة المياه الملوثة مجهولة المصدر.