تعرفي على فوائد زيت السمك لصحتك العامة

زيت السمك يساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية. غالباً ما يكون متوفراً على شكل كبسولات في الصيدليات، وقد كان موضوع العديد من الدراسات. إليك أهم فوائد زيت السمك للنساء بحسب "سانتيه ماجازين":

حماية القلب

أظهرت الأبحاث العلمية أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في زيت السمك يمكن أن تساعد في تقليل العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب. يرتبط زيت السمك بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، ويساعد على منع أو علاج تصلب الشرايين عن طريق إبطاء إنتاج البلاك أو جلطات الدم. تشير الدراسات أيضاً إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية على أساس منتظم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تقليل مستوى الكوليسترول

تناول مكملات زيت السمك، أو تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون أو التونة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع سيكون له تأثير إيجابي على الكوليسترول. تساعد أوميغا 3 على خفض مستويات الدهون الثلاثية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد HDL.

تقوية العظام

يمكن رؤية فوائد أخرى من زيت السمك في العظام. وفقاً لدراسة استشهدت بها مجلة "ريدرز دايجست"، فإنَّ الأحماض الدهنية في زيت السمك لها آثار إيجابية على صحة العظام لدى الحيوانات. سيكونون قادرين على تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم مع تقليل كمية الكالسيوم المفقودة في البول.

تخفيف آلام الدورة الشهرية

أظهرت دراسة (صغيرة) أجريت على 41 شابة تأثيراً مفيداً لزيت السمك على آلام الدورة الشهرية. أكدت دراسة ثانية أجراها باحثون دنماركيون على 78 امرأة لمدة أربعة أشهر هذه النتائج: مكملات زيت السمك، وكذلك فيتامين بي 12 B12، من شأنها أن تساعد في تقليل الألم أثناء الحيض.

علاج الأمراض العقلية

لا تزال النتائج في المرحلة الأولية، لكن يبدو أن الأحماض الدهنية يمكنها علاج بعض الاضطرابات النفسية.

ووجدت دراسة أخرى أن المرضى الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب يعانون من تقلبات مزاجية أقل عند تناول مكملات زيت السمك بالإضافة إلى علاجهم.. أخيراً، يبدو أن بعض التجارب على مرض انفصام الشخصية تُظهر أيضاً تأثيراً علاجياً مفيداً.