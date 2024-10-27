6 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن شرب الشاي

الشاي من المشروبات التي يعتاد على تناولها الكثير من الأشخاص، فهو أشهر مشروب مصري، سهل وسريع التحضير، ويصل الأمر ببعض الأشخاص لتناوله 6 و 7 أكواب في اليوم الواحد، ما يؤدي إلى صحية بالغة خطورة.

لذا نستعرض في السطور التالية،العلامات التي تظهر على الجسم وتنذر الشخص بضرورة التوقف عن شرب الشاي.

علامات تظهر على الجسم للتوقف عن شرب الشاي

شرب الشاي يصل عند بعض الأشخاص لحد الإدمان، لأنه يحتوي على الكافيين، ويجب التوقف عن شرب الشاي، بمجرد ظهور علامات تنذر بذلك، وهي:

1- اضطرابات معدل ضربات القلب.

2- حرقان في فم المعدة.

3- التهاب جدار المعدة.

4- ارتجاع المريء.

5- الأنيميا.

6- الإدرار في البول.

نصائح يجب اتباعها عند شرب الشاي

كما أن هناك دراسات تفيد بأن شرب الشاي بعد الأكل مباشرة يسبب الإصابة بالأنيميا، وأنه يتسبب في عسر الهضم، لذا تنجم الأنيميا، لذا يفضل شرب الشاي بعد ساعتين من تناول الطعام، حتى لا يتسبب في تكسير الحديد الموجود في الطعام الذي تم تناوله.

ويُنصح بشرب الشاي بكميات قليلة من السكر، لا تزيد على مدار اليوم كله عن 3 ملاعق فقط، كما يجب العلم بأن الشاي مدر للبول، لذا، يفضل شرب كميات كبيرة من الماء، حتى لا يصاب الشخص الذي يتناول الشاي بكثرة بالجفاف.