رغم أنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة معظم الناس في الوقت الحاضر، إلا أن خبراء الصحة لهم رأي آخر بشأن سماعات الرأس ومدى تأثيرها على صحة الأذن.
فيؤكد الخبراء أن الاستخدام الخاطئ لها يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية قد تصل في مرحلة ما إلى فقدان السمع كلياً.
يُعد الاستماع إلى الصوت العالي باستمرار عبر السماعات مسببا رئيسيا لتلف الخلايا الحساسة داخل الأذن، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع بشكل تدريجي.
وقد تشعر أيضا بطنين مستمر نتيجة التعرض للضوضاء المرتفعة، كما أن السماعات يمكن أن تتسبب في احتباس الشمع والرطوبة، ما يزيد من خطر الالتهابات.
وبهذا الصدد، ينصح الخبراء بانتهاج خطوات فعالة لحماية أذنيك تتطلب استخدام السماعات بذكاء كالتالي:
ضبط مستوى صوت
عليك التأكد من أن مستوى الصوت مريح، بحيث لا يتجاوز 60% من الحد الأقصى، ما يتيح لك سماع الأصوات المحيطة.
تجنب الاستخدام الطويل
خذ فترات راحة منتظمة بعد استخدام السماعات لمدة ساعة، فهذا يقلل من الضغط على الأذن.
استخدم سماعات عالية الجودة
السماعات الجيدة توفر عزلًا صوتيًا، ما يقلل من الحاجة إلى رفع الصوت.
عدم وضع السماعات أثناء النوم
ثبت أن استخدام السماعات أثناء النوم قد يزيد من خطر إصابة الأذن بالتهابات.
إرشادات خاصة للأطفال
وللحفاظ على سمع الأطفال، من الأفضل تحديد وقت استخدامهم للسماعات بمعدل قصير ومراقبة مستوى الصوت، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الأخرى يُعدّ خيارا مثاليا.
ويؤكد خبراء الصحة أن اتباع هذه الإرشادات سيُسهم في حماية سمعك وصحة أذنيك على المدى البعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف تحمي أذنيك من أضرار سماعات الرأس؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.