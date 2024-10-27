انت الأن تتابع خبر جوزك هيموت في دباديبك بالوصفة دي!!.. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم هتبقي ملكة جمال لو استخدمتيه بالطريقة دي لمدة 3 ليالي بس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون متوفرة داخل منازلنا بكثرة وذلك بسبب نتائجه المبهرة وفوائده واستخداماته التي لا حصر لها، سواء في الطعام أو في عملية التجميل والاهتمام بالبشرة والشعر، وبنجرد استخدامه على الشعر يكسبه النعومه والغذاء الذي يحتاج إليه وبكسبه الطول المرغوب فيه، كما أن وضعه على البشرة في عمل اسكرب يزيل جميع الجلد الميت، لكن اليوم سوف نخلط زيت الزيتون والفازلين سوف تتعجبين من جمال بشرتك ولمعرفة الوصفة كاملة اتبعي هذا المقال.

الفازلين وزيت الزيتون للبشرة

لصنع وصفة الفازلين و زيت الزيتون يجب احضار المكونات الآتية:

ملعقتين أو ثلاثة من زيت الزيتون الاصلي.

معلقة من زيت اللوز الحلو.

معلقة نشا.

القليل من ماء الورد.

ثلاث معالق من الفازلين الطبي الأبيض.

خطوات التحضير

لتطبيق الصوفة يجب اتباع الخطوات الآتية: