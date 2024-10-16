انت الأن تتابع خبر متخيل أن الكيوت دي تسممك!!!! 7 أنواع مكسرات مفيدة للجسم .. و7 أنواع تانية أوعى تقرب منها أو تاكلها حتى لو ببلاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن تناولها أثناء الحمية الغذائية حيث إنها توفر وجبات سريعة تحتوي على الدهون الصحية والمواد الغذائية المفيدة في الفقرات التالية، سنستعرض المكسرات المفيدة لصحة الإنسان بالإضافة إلى الأنواع التي يفضل تجنبها.

المكسرات المفيدة لصحة الإنسان

هناك العديد من المكسرات التي تعود بالنفع على صحة الإنسان، ومنها:

عين الجمل: يحتوي على الدهون غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 بالإضافة إلى حمض ألفا ليبويك الذي يعزز صحة القلب.

اللوز: يعزز فقدان الوزن بفضل الدهون الصحية الموجودة فيه، ويعتبر وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات المفيدة.

الفستق: يقلل من مستويات السكر وضغط الدم خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

الفول السوداني: يحتوي على بروتين نباتي ويجعل الشخص يشعر بالشبع لذلك ينبغي تناوله بحذر.

الكاجو: غني بالدهون غير المشبعة يساهم في تقليل مخاطر diseases القلب كما إنه يحتوي على البروتين والألياف الغذائية.

البندق: يسهم في رفع درجة حرارة الجسم ويساعد على فقدان الوزن الزائد.

المكسرات الضارة التي يجب تجنبها

هناك أنواع من المكسرات حذر الأطباء من استهلاكها لما لها من آثار سلبية على الصحة، ومنها: