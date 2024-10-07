بكريم بانثينول حولي شعرك الخشن المجعد حريري انسيابي في دقائق اقوي كيراتين طبيعي للشعر

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رياض - احمد صلاح - بكريم بانثينول حولي شعرك الخشن المجعد حريري ، فرد الشعر بكريم بانثينول من بين الطرق الأفضل، والتي تم استعمالها خلال الفترات القليلة الماضية بكثافة من قبل العديد من الفتيات اللواتي اكتشفن أن لكريم بانثينول أثر إيجابي متميز على الشعر، حيث يمنحه ملمس النعومة الدائم، علاوة على كونه يمنح الشعر مختلف خصائص وعوامل الترطيب والتي تزيد من طراوته، وتقلل من تعرضه للتقصف، أو التكسر، ومن خلال الفقرات القادمة نتعرف على كيفية الاستعمال لهذا الكريم، وإدخاله في وصفات للعناية بالشعر، وفرده بشكلٍ طبيعي.

بكريم بانثينول حولي شعرك الخشن المجعد حريري

كي نفيد الشعر بكريم بانثينول نستعمل الآتي من المكونات:

عبوة بانثينول.

زيت زيتون.

زيت سمسم.

زيت جرجير.

زيت جزر.

زيت لوز.

طريقة تحضير المزيج واستعماله:

نحضر وعاء مناسب لخلط البانثينول مع مختلف ما سلف ذكره من زيوت طبيعية.

بعد التأكد من المزج بشكل جيد، وتجانس مختلف المكونات، تصب المزيج بعبوة مناسبة، وتكون محكمة في إغلاقها.

نأخذ من المزيج كمية قليلة، ونوزعها بشكل جيد على الشعر، ولا بد أن يكون الشعر مصفف وخالي من أي تشابكات حتى يتوزع المزيج، ويمتصه الشعر.

لا بد من ترك الشعر مدة حوالي عشر دقائق والخليط موزع عليه، وهذا لتمام امتصاص منابت الشعر لفوائد مزيج البانثينول مع بقية الزيوت الطبيعية.

بعد تمام مدة بقاء الخليط على الشعر يغسل بالمياه الفاترة، وكمية الشامبو الملائمة.

نلاحظ بعدها أن الشعر أصبح أكثر نعومة، ورطوبة مما سبق.

طريقة أخرى للاستفادة من البانثينول

من خلال المكونات التالية يمكننا أن نفرد الشعر بكريم بانثينول:

علبة كاملة مكون البانثينول.

الشامبو المعتاد لتنظيف الشعر.

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام: