انت الأن تتابع خبر بديلاً آمنًا للكيراتين الكيميائي .. تحضير أقوى كيراتين طبيعي في المنزل الحل المثالي لفرد الشعر المجعد بدون كوافير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحصول على شعر ناعم ومستقيم قد يبدو حلمًا بعيد المنال للكثير من النساء اللواتي يعانين من الشعر المجعد والخشن، وعلى الرغم من أن الكيراتين الكيميائي في الصالونات يعد بحلول سريعة، إلا أنه قد يسبب ضررًا كبيرًا للشعر على المدى الطويل، إذا كنت ترغبين في فرد شعرك بطريقة طبيعية وآمنة بدون الحاجة إلى الذهاب للكوافير، فإن تحضير كيراتين طبيعي في المنزل هو الحل الأمثل.

هذه الوصفة

تعتمد على مكونات طبيعية تعمل على تغذية الشعر بعمق وفرده تدريجيًا، مما يمنحك شعرًا ناعمًا وصحيًا دون أي آثار جانبية، في هذا الموضوع سأقدم لك وصفة لتحضير كيراتين طبيعي في المنزل باستخدام مكونات متوفرة وسهلة التحضير.

تحضير أقوى كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر

المكونات:

1/2 كوب من حليب جوز الهند (الطازج أو المعلب).

2 ملعقة كبيرة من زيت الأرغان.

1/2 كوب من الأرز المطحون (بودرة الأرز).

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار (الألوفيرا).

1 ملعقة كبيرة من النشا (نشا الذرة).

1 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

خطوات التحضير