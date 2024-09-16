انت الأن تتابع خبر بديلاً آمنًا للكيراتين الكيميائي .. تحضير أقوى كيراتين طبيعي في المنزل الحل المثالي لفرد الشعر المجعد بدون كوافير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الحصول على شعر ناعم ومستقيم قد يبدو حلمًا بعيد المنال للكثير من النساء اللواتي يعانين من الشعر المجعد والخشن، وعلى الرغم من أن الكيراتين الكيميائي في الصالونات يعد بحلول سريعة، إلا أنه قد يسبب ضررًا كبيرًا للشعر على المدى الطويل، إذا كنت ترغبين في فرد شعرك بطريقة طبيعية وآمنة بدون الحاجة إلى الذهاب للكوافير، فإن تحضير كيراتين طبيعي في المنزل هو الحل الأمثل.
هذه الوصفة
- تعتمد على مكونات طبيعية تعمل على تغذية الشعر بعمق وفرده تدريجيًا، مما يمنحك شعرًا ناعمًا وصحيًا دون أي آثار جانبية، في هذا الموضوع سأقدم لك وصفة لتحضير كيراتين طبيعي في المنزل باستخدام مكونات متوفرة وسهلة التحضير.
تحضير أقوى كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر
المكونات:
- 1/2 كوب من حليب جوز الهند (الطازج أو المعلب).
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الأرغان.
- 1/2 كوب من الأرز المطحون (بودرة الأرز).
- 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار (الألوفيرا).
- 1 ملعقة كبيرة من النشا (نشا الذرة).
- 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح.
خطوات التحضير
- ابدئي بوضع حليب جوز الهند في وعاء نظيف ويفضل استخدام حليب جوز الهند الطازج لأنه غني بالدهون الطبيعية التي تغذي الشعر.
- أضيفي زيت الأرغان إلى حليب جوز الهند، زيت الأرغان معروف بخصائصه المرطبة والمرممة للشعر، مما يساعد في تقليل التجعد وزيادة نعومة الشعر.
- في وعاء آخر اخلطي بودرة الأرز مع نشا الذرة، بودرة الأرز تعمل على تنعيم الشعر، بينما يساعد النشا في فرد الشعر.
- أضيفي القليل من الماء إلى مزيج الأرز والنشا حتى تحصلي على عجينة سهلة التطبيق.
- أضيفي مزيج الأرز والنشا إلى خليط حليب جوز الهند وزيت الأرغان، وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
- أضيفي جل الصبار وخل التفاح إلى الخليط، واستمري في التحريك حتى يصبح القوام مناسب، جل الصبار يرطب الشعر.
- قبل البدء تأكدي من أن شعرك نظيف وجاف تمامًا.
- قسمي شعرك إلى أقسام صغيرة لسهولة توزيع الخليط.
- باستخدام فرشاة أو يديك ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف وتأكدي من تغطية كل خصلة بالشعر جيدًا.
- غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط على شعرك لمدة 2 ساعة.
- بعد انقضاء الوقت اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر ويمكنك استخدام شامبو خفيف.
- بعد شطف الشعر اتركيه ليجف في الهواء الطبيعي أو استخدمي مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة.
- يمكنك تكرار هذه العملية مرة كل أسبوعين للحفاظ على نعومة شعرك وتحسين مظهره بمرور الوقت.