انت الأن تتابع خبر هتبقا ريشة في اسبوع... اليك 9 طرق مختلفة للقضاء نهائيا على الكرش وحرق دهون البطن افضلها الصيام... حياتك هتتغير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيادة مستويات الكوليسترول في الدم تعد مشكلة صحية شائعة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، عندما يرتفع الكوليسترول، خاصة الكوليسترول الضار (LDL)، يمكن أن يتراكم في جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها وإعاقة تدفق الدم، هذه الحالة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وكذلك النوبات القلبية، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة الكوليسترول إلى مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، و من المهم مراقبة مستويات الكوليسترول واتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط للوقاية من هذه المخاطر، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

طرق حرق الدهون

طرق صحية لإنقاص الوزن تشمل مجموعة من الاستراتيجيات التي تضمن تحقيق هدفك دون التأثير على صحتك، أولا، جرب الصيام المتقطع الذي يتضمن صيام 16 ساعة يوميا، بما في ذلك ساعات النوم، وتناول الطعام خلال فترة 8 ساعات، احرص أيضا على تجنب تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات، وقلل من حصص الخبز والأرز والمعكرونة إلى 5-7 ملاعق في الوجبة، كما يفضل تقسيم طبق الطعام إلى نصف للخضروات، وربع للنشويات، وربع للبروتين.

نصائح اخرى للتخلص من الدهون

ينصح بتناول 6 وجبات يوميا تتضمن 3 وجبات رئيسية و3 وجبات خفيفة. يمكن شرب المشروبات الساخنة طوال اليوم، شريطة أن تكون خالية من السكر أو التحلية أو الحليب، لمتابعة تقدمك، قم بقياس مقاسات جسمك مرة كل شهر أو أسبوعين لمراقبة التغيرات.

شرب الماء يقلل من الكوليسترول في الدم