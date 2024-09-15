انت الأن تتابع خبر وصفة من ايام اليونان... عشبة غامضة تضهر في افلام هاري بوتر تستخدم كوصفة لعلاج امراض المعدة والسل تعود الى الحضارة اليونانية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة ديتاني من اقدم الاعشاب اليونانية القديمة حيث اشتهرت بخصائصها العلاجية التي وصفت بـ”السحرية”، وقد تم الإشارة إليها حتى في عالم الخيال، مثل سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة، التي تحولت إلى أفلام ناجحة عالميا، تعتبر هذه العشبة جزءا من التراث الطبي والطبيعي في اليونان، وتستمر في لعب دور مهم في الطب التقليدي اليوناني حتى يومنا هذا، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

عشبة ديتاني في فيلم هاري بوتر

عرفت عشبة ديتاني في اليونانية باسم “ديكتامو”، وهي تعد رمزا لجمال جزيرة كريت، وقد أشاد بها العديد من العلماء اليونانيين القدماء نظرا لخصائصها العلاجية الفعالة، وما زالت هذه العشبة، التي تم اكتشافها في العصور المينوية، تستخدم في مجالات الطب والطهي، وقد تم تأكيد أهمية العشبة من خلال الحفريات التي عثر عليها في قصر كنوسوس بالقرب من هيراكليون، حيث تم اكتشاف بذورها.

سبب تسميتها بهذا الاسم

تتميز عشبة ديتاني بتاريخ طويل من الأساطير اليونانية القديمة، وقد أطلق عليها العديد من الأسماء التي تعكس أهميتها في الثقافة اليونانية، تشير بعض الأساطير إلى أن العشبة كانت مقدسة للإلهة الكريتية القديمة “ديكتينا”، بينما يعتقد بعض العلماء أن اسمها مرتبط بجبل كريت، بغض النظر عن أصول الاسم، كانت العشبة تمثل رمزا للحب والمودة، وكان تسلق الجبال لجمعها يعتبر مخاطرة يقوم بها المحبون فقط.

فوائد عشبة ديتاني