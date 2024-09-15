بدون تكلفة اصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي 100% منزلي مفتح فوري للابط برائحة المسك تدوم طويلاً

انت الأن تتابع خبربدون تكلفة اصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي 100% منزلي مفتح فوري للابط برائحة المسك تدوم طويلاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير من الناس سواء كان سيدات أو رجال وخاصتًة في فصل الصيف، ويزداد التعرق في المناطق الحساسة، ويرجع ذلك إلى عدم التهوية الجيدة لهذه الأماكن، ويمكن حل هذه المشكلة بكل سهولة من خلال صناعة كريم مزيل العرق في المنزل طبيعيًا يقضي على رائحة العرق ويحافظ على البشرة، والتخلص من كل الروائح الكريهة.

طريقة عمل مزيل عرق برائحة زبدة الكاكاو في المنزل

بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي يعاني الكثير من الناس من العرق بشكل شديد والبعض يكون لديه رائحة غير مفضلة ويرغب في التخلص منها لأنها تسبب له إحراج بين الناس، وفي هذه الآونة يلجأ الكثير من الناس إلى شراء مزيلات العرق التي توجد في الأسواق ولكنها تضر البشرة مع مرور الوقت ولكن يمكنك الآن عمل مزيل عرق طبيعي في البيت وبمكونات بسيطة.

يمكن عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الكاكاو الجميلة والطريقة كالآتي:

المكونات

ثلاث ملاعق من شمع العسل الأبيض

نصف ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل

قطرات من زيت الخروع

قطرات من زيت الزعتر

ربع ملعقة صغيرة من زيت اللافندر

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات في إناء عميق، وقومي بتقليبهم جدًا حتى يحدث تجانس في كل المكونات

يمكنك استخدام هذا الخليط بعد الاستحمام للتخلص من رائحة العرق.

طريقة عمل مزيل عرق برائحة المسك

لعمل مزيل عرق برائحة المسك، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

المكونات

قطعة من الشبة مفرومة

ملعقتين من بودرة المسك

٣ ملاعق من بودرة الأطفال التلك

طريقة التحضير

اطحني الشبه حتى تحصلي على بودرة الشبة

وبعد ذلك، اخلطي باقي المكونات جيدًا، حتى تتجانس مع بعضها البعض، يمكنك استخدام هذه البودرة كمزيل عرق، ويفضل وضعها بعد الاستحمام.

طريقة عمل مزيل عرق بزيت شجرة الشاي

من افضل الخلطات التي تقضي على رائحة العرق تمامًا، بالإضافة إلي فوائدها المتعددة للبشرة والطريقة هي كالأتي:

المكونات

ملعقة من الكاكاو

ملعقتين صغيرة من بيكنج باودر

ملعقتين من النشا

بعض قطرات من زيت شجرة الشاي

بعض قطرات من زيت اللافندر العطري.

طريقة تحضير المزيل