انت الأن تتابع خبر مستحيل كنت تعرفها! 10 استخدامات مذهلة لبودرة الأطفال في البيت غير متوقعة ورائعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بودرة الأطفال ليست مجرد منتج مخصص للعناية بجلد الرضع رغم أنها تشتهر بقدرتها على تهدئة البشرة ومنع التهيجات إلا أن هذه البودرة البيضاء ذات الرائحة الرائعة يمكن أن تكون مفيدة بطرق متعددة في حياتك اليومية من الاستخدامات البسيطة إلى الحلول العملية للمشاكل اليومية يمكنك الاستفادة منها في مجموعة متنوعة من الأمور التي قد تدهشك دعينا نكتشف سويا كيف يمكن لبودرة الأطفال أن تكون عنصر متعدد الاستخدامات في منزلك وتوفر لك حلولاً ذكية وسهلة للكثير من المشكلات التي تواجهينها.

استخدامات بودرة الأطفال المدهشة

بودرة الأطفال ليست مجرد منتج مخصص للأطفال الرضع. هذا المسحوق الأبيض ذو الرائحة الرائعة يمكن أن يكون له العديد من الاستخدامات المدهشة في المنزل تعرفي معنا على بعض هذه الاستخدامات وكيف يمكن أن تسهم في تسهيل حياتك اليومية.

بودرة الأطفال كشامبو جاف

إذا كنت تبحثين عن طريقة سريعة لإنعاش شعرك بين الغسلات بودرة الأطفال هي الحل المثالي رشي قليلاً من البودرة على مشطك وابدئي بتمشيط شعرك هذا سيساعد على امتصاص الزيوت والأتربة، مما يجعل شعرك يبدو وكأنك غسلتِه للتو وإذا كنتِ سمراء أضيفي قليلاً من مسحوق الكاكاو ولذوات الشعر الأحمر يمكنك إضافة قرفة لتحصلي على اللون المطلوب. وبالطبع، ستضيف رائحة رائعة إلى شعرك.

إزالة الرمال والبقع الدهنية

عند العودة من الشاطئ، يمكن لبودرة الأطفال أن تكون حليفك الأمثل رشي القليل منها على الرمال التي علقت بملابسك أو في السيارة، وستلاحظين أن الرمال تزيل بسهولة أما بالنسبة للبقع الدهنية على الملابس فقومي بوضع القليل من بودرة الأطفال على البقع وافركيها جيدًا لتتخلصي منها تمامًا.

فك التشابك وإزالة الروائح الكريهة