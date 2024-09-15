ماسك الكركم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

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رياض - احمد صلاح - ماسك الكركم للوجه، نقدم لكي عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي ستساعدك على تفتيح بشرتك ومنحها الإشراقة والحيوية بسهولة، وبأقل تكاليف ممكنة، دون أن تحتاجي للذهاب لصالونات التجميل والكوافيرات، وتزامناً مع بدء فصل الصيف، وكثرة تعرض السيدات والفتيات لأشعة الشمس الضارة، مما يتسبب في إنتاج البشرة لعنصر الميلامين، الذي يساهم في ظهور التصبغات والبقع الداكنة في بشرة الوجه، مما يظهر البشرة بمظهر باهت غير صحي، وعلى الجانب الآخر فإن مكون الكركم يلعب دوراً فعالاً في وصفات تبييض البشرة بشكل كبير، وذلك نظراً لاحتوائه على فيتامين (سي)، والذي يساهم في تحفيز البشرة لإنتاج الكولاجين الذي يعمل على توحيد لون البشرة، وإكسابها الحيوية، فضلاً عن احتوائه على عنصر البوتاسيوم، الذي يحمي البشرة من الجفاف ويعمل على تغذيتها وترطيبها.

ماسك الكركم للوجه

المكونات

معلقتين من الدقيق.

نصف معلقة من الكركم.

القليل من الماء.

طريقة تحضير ماسك الكركم للوجه

قومي بمزج الدقيق مع الكركم، حتى يصبحا عجينة ذي قوام متماسك.

اغسلي وجهك بالماء والغسول حتى تزيلي أي دهون أو أوساخ من مسامات البشرة

ثم افردي الماسك على كامل وجهك، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى يجف تماماً.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، لتحصلي على بشرة بيضاء كرري هذا الماسك من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع الواحد، وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة الكركم والحليب لتبيض البشرة

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة التحضير

ضعي الحليب في وعاء صغير الحجم، ثم أضيفي مقدار الكركم في الوعاء.

قومي بتقليب الحليب مع الكركم معاً جيداً، حتى يتجانسا.

بعد غسل وجهك بالغسول، طبقي الماسك على وجهك بالكامل بيدك أو باستخدام فرشاة الوجه.

اتركي الماسك على وجهك لمدة ثلث ساعة (20 دقيقة) أو حتى يجف تماماً.

افركي وجهك بحركات دائرية خفيفة.

ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر والغسول لتتأكدي أنك تخلصت من كل بقايا الماسك.

ثم قومي بعد ذلك بتمرير قطعة من الثلج على وجهك برفق (أو يمكنك استبدالها بماء الورد أو التونر المناسب لنوع بشرتك، حتى تتأكدي من إغلاق كل المسامات.

كما تصلح تطبيق تلك الوصفة