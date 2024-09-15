وشك هيبقي ناعم زي الحرير .. خلطة مبهرة هتحافظ على البشرة وتخلصك من كل مشاكلها .. جربيها كل ليلة قبل النوم بلحظات

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رياض - احمد صلاح - تبحث النساء دائمًا عن العناية بالبشرة وعن الزيوت الطبيعية التي تعطي لهم اللمعان والتفتيح السريع، وهنالك العديد من الخلطات والوصفات المفيدة للبشرة، حيث تسعى النساء للبحث عن أفضل الطرق التي تساعدها على الحفاظ على بشرة جميلة ورطبة، وقدّ أثبت خبراء التجميل فاعلية كلّ من الفازلين وزيت الزيتون في منح البشرة النعومة والرطوبة، وفي هذا المقال سوف نتعرّف على فوائد الفازلين مع زيت الزيتون للبشرة.

وهنا سوف نتعرف معاً عن فوائد الفازلين مع زيت الزيتون والذي يعمل على ترطيب الجسم وينظّف البشرة الحساسة المحيطة بالعينين بسرعة كبيره ، كما يمنع تقصّف الرموش ، كما يساعد على بقاء رائحة العطر لفترة زمنيّة طويلة ، يمنح الشفاه الرطوبة البريق. يمنح القدمين الرطوبة ويحدّ من تشقّقات كعب الرجلين. يزيل المكياج ، يحدّ من التهابات البشرة عند وضعه بعد إزالة الشعر ، يمنح الأكواع الرطوبة، والنعومة ، يقوّي الأظافر ويحدّ من تكسرها، وتَقصّفها. يعالج الحروق البسيطة. يحدّ من الالتهابات مكان الحفاظة للأطفال ، يقلل فرصة ظهور التجاعيد، وعلامات تقدّم العمر. يحد من تهيّج فروة الرأس عند وضع المواد الكيماويّة على الشعر ، يستخدم في تهذيب الحواجب. يزوّد الجسم بالعديد من الفيتامينات وذلك لأنّ زيت الزيتون يحتوي على الفيتامينات الآتية: D,A,K,E. يحدّ من تلف الخلايا ويجدّدها. يخفف الحبوب، وآثارها. يزيل القشرة من فروة الرأس. يدخل في صناعة المستحضرات التجميليّة، وبعض أنواع الصوابين. يمنح البشرة النعومة.