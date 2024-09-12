اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بمكونات طبيعية 100% نتيجة فورية مذهلة من أول استعمال

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رياض - احمد صلاح - تتعدد الوصفات التي تمكنك من تطبيقها على شعرك للحصول عليه مفروداً وناعماً خالي من أي كسرات أو تموجات، بالاستعانة ببعض المكونات الطبيعية الآمنة تماماً على فروة الرأس.

اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن

المكونات

كوب من نبات السمسم.

6 ورقات من نبات الصبار ( يمكن استبداله بجل الصبار الطبيعي).

نصف كوب من زيت الذرة الأصلي (من مصدر موثوق).

طريقة تحضير كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن

قومي بوضع مقدار نبات السمسم في وعاء معدني على النار على درجة حرارة متوسطة، مع التقليب المستمر حتى يتحمص جيداً.

اتركي السمسم حتى يبرد تماماً، ثم أضيفيه إلى زيت الذرة في الخلاط الكهربائي، حتى يتم مزجهما جيداً.

استخرجي المادة اللزجة الموجودة بأوراق نبات الصبار، ثم قومي بمزجها مع خليط السمسم وزيت الذرة، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم قومي بتطبيق الماسك على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام، ثم انتظري لمدة تتراوح من 3-4 ساعات.

اشطفي شعرك بعدها بالماء الفاتر، وستلاحظين النتيجة من أول استخدام من شعر مفرود وصحي.

وصفة النشا وحليب جوز الهند لفرد الشعر الخشن

ربع كوب من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقتين من نشا الذرة.

يساهم حليب جوز الهند بفعالية في علاج تساقط الشعر، وتعزيز نموه، علاوةً على دوره الحيوي في ترطيب الشعر ومنحه ملمساً ناعماً بدون هيشان.

وعلى الجانب الآخر تعمل النشا على فرد الشعر بشكل سريع، نظراً لاحتوائها على عناصر طبيعية وفيتامينات تساعد على تغذية الشعر وتخليصه من أي كسرات، وتكوين طبقة وقائية تعمل على حمايته من العوامل الخارجية والتقصف.

طريقة التحضير