انت الأن تتابع خبر «هتغير حياتك 180 درجة!!» "فوائد مذهلة".. لهذا المشروب الخطير بينها تحسين الذاكرة.. يحرق الدهون ويحارب السرطان ويحمي من الشيخوخة..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية المفيدة لصحة الإنسان على مستوى العالم، إذ يحتوي على العديد من الفوائد المحتملة، يمكن أن يسهم الشاي الأخضر في تعزيز الإدراك، والحفاظ على وزن معتدل، وتقديم بعض الحماية ضد السرطان.

فوائد صحية محتملة للشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تُعرف باسم “البوليفينول”، وتحديدًا نوع “كاتشين” المسمى “EGCG”، والذي يمكن أن يساهم في تحقيق فوائد صحية متنوعة.

قد يحسن وظائف المخ

يشتمل الشاي الأخضر على مكونات فعالة يمكن استخدامها لتعزيز وظائف الدماغ وصحة المعرفة.

يبدو أن تناول الشاي الأخضر مرتبط بتقليل احتمالية الإصابة بالضعف الإدراكي لدى الأشخاص في مرحلة منتصف العمر وكبار السن.

يمكن أن يساعد في حرق الدهون

قد يؤدي الشاي الأخضر إلى زيادة معدل الأيض وتعزيز حرق الدهون على المدى القصير، رغم أن هناك دراسات لا تؤكد ذلك.

تزداد فعالية الشاي الأخضر في تعزيز حرق الدهون عند دمجه مع الأنشطة الرياضية.

يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

توجد بعض الإشارات التي تدل على وجود ارتباط بين استهلاك الشاي الأخضر وتقليل احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان.

لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات على البشر لفهم هذا الموضوع بشكل أعمق.

قد يحمي الدماغ من الشيخوخة

المكونات النشطة حيوياً في الشاي الأخضر قد تعزز صحة الدماغ.