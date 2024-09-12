انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية".. مشروب شائع يساعد على الهضم السريع تناوله بعد الأكل ويخلصك من كل مشاكل جسمك .. صيدلية كاملة في بيتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بينما يعتبر تناول الطعام الصحي ومراقبة حجم الوجبات من الممارسات الصحية إلا أن اعتماد نمط حياة صحي يحتاج إلى أكثر من ذلك، يتعلق الأمر أيضا بممارسة الأنشطة البدنية وحرق السعرات الحرارية وتخليص الجسم من السموم، بهدف التخلص من النفايات الزائدة المتراكمة بداخله، وفيما يخص إزالة السموم ينصح الخبراء بتناول كوب من ماء الشمر مع الزنجبيل بعد كل وجبة، إذ يمكن أن يسهم في عملية إزالة السموم ومن المعروف أن الزنجبيل يحفز العصارات الهضمية، مما يحسن الهضم ويخفف من مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، من ناحية أخرى تحتوي بذور الشمر على زيوت طبيعية تحمل خصائص مضادة للبكتيريا كما تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، مما يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم مما يكون مفيدا في حالات مثل التهاب المفاصل، وعندما يضاف الزنجبيل إلى الشمر يتكون مزيج شامل يقدم 6 فوائد كما يلي:

يساعد على الهضم

وفقا للخبراء يعتبر كل من الشمر والزنجبيل لهما خصائص مفيدة للهضم، حيث يسهم الشمر في تهدئة الجهاز الهضمي مما يساهم في الحد من الانتفاخ والغازات في حين يقوم الزنجبيل بتحفيز الإنزيمات الهضمية مما يؤدي إلى تحسين عملية الهضم.

يقلل الالتهاب

أثبت تناول هذين العنصرين أيضا أنه يساهم بشكل كبير في تقليل الالتهابات، حيث يشير خبراء التغذية إلى أن الزنجبيل يحتوي على مركبات قوية تعرف باسم جينجيرول، والتي يمكن أن تساهم في تقليل الالتهاب في الجسم، كما أن الشمر يتمتع أيضا بخصائص مضادة للالتهاب مما يجعل هذا المزيج مفيدا للصحة العامة.

ينعش النفس

تشتهر بذور الشمر بقدرتها على تنشيط الجهاز التنفسي، وقد يساعد مضغها أو شرب الماء المنقوع فيها في تقليل رائحة الفم الكريهة من خلال عملها كمعطر طبيعي، وفقا للخبراء يحتوي الزنجبيل على مادة الجينجيرول التي تنشط الإنزيمات الموجودة في اللعاب، والتي تقوم بتفكيك وتحديد مركبات الكبريت المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة، ويعتبر مضغ الزنجبيل الطازج علاجا فعالا لمكافحة رائحة الفم غير المرغوب فيها.

يعزز التمثيل الغذائي

يعرف الزنجبيل بقدرته على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم في حرق الجسم للسعرات الحرارية بفاعلية أكبر وهذا يعد مفيدا بشكل خاص في إدارة الوزن وزيادة مستويات الطاقة العامة وفقا لمتخصصي الصحة، تعتبر بذور الشمر غنية بالألياف وقد تساهم في فقدان الوزن وتقليل الشعور بالجوع، كما أنها تعمل كمدر للبول وتحسن من عمليات التمثيل الغذائي ويعتقد خبراء التغذية أن تناول بذور الشمر يوميا مع الالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يساعد أيضا في التخلص من الوزن الزائد.

يخفف الغثيان