هتبقى عود فرنساوي.. النعناع مع ورق الغار لنسف دهون البطن والكرش وشد الترهلات

انت الأن تتابع خبرهتبقى عود فرنساوي.. النعناع مع ورق الغار لنسف دهون البطن والكرش وشد الترهلات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الأشخاص يبحثون عن وصفات وطرق طبيعية لشد الترهلات وإزالة دهون البطن والكرش، وهو من أكثر الموضوعات التي يتزايد عليها البحث، لذلك نستعرض معكم من خلال موقعنا دوت الخليج فى السطور التالية، طريقة عمل مشروب النعناع وورق الغار الصحي الذي بدوره يساعد على تقليل تراكم الدهون بمنطقة البطن ومنطقة الارداف بشكل سريع وفعال.

واظب على تناول هذا المشروب

بشكل دوري منتظم ولن تحتاج إلى متابعة نظام غذائي صارم أو ممارسة تمارين رياضية، لأن ورق الغار يعمل على إزالة وتحطيم كل الدهون الصعبة، كما يعمل بمساعدة النعناع، على تنقية الجسم من كافة السموم ومنح جسمك النضارة وجمالا وإليكم طريقة عمل مشروب النعناع مع ورق الغار للقضاء على دهون البطن والكرش وشد الترهلات.

مشروب النعناع مع ورق الغار

احضري المكونات التالية: ماء مغلي، عدد 3 ورقات من ورق الغار، إحضار نعناع مطحون، عسل وذلك حسب رغبتك واتبع طريقة تحضير مشروب النعناع مع ورق الغار، من خلال إحضار كوب كبير وضع النعناع المطحون ومعه ورق الغار، ثم بعد ذلك ضعي عليها الماء المغلي وقومي بتقليبها بشكل جيد، ثم قومي بتغطية الكوب واتركيه حتى يصبح فاترا وبعدها يمكنك تناوله قبل النوم بساعة لكي تحصلين على نتائج مذهلة.

فوائد مشروب النعناع مع ورق الغار