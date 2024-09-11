انت الأن تتابع خبر مش هيقرب من بيتك تاني... ضعي الليمون على القرنفل بهذه الطريقة للتخلص من البعوض نهائيا في فصل الصيف... مش هتلمحه تاني! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر التخلص من الناموس أحد التحديات الشائعة في فصل الصيف والربيع، حيث يكثر وجوده في المنازل بسبب عوامل مثل الرطوبة وتراكم الأوساخ، تعد مكافحة الناموس ضرورة لتفادي الأضرار الصحية التي يمكن أن يسببها، وهناك عدة طرق طبيعية وغير ضارة يمكن استخدامها لتحقيق ذلك، مما يساعد على تحسين جودة الحياة داخل المنزل.

القرنفل والليمون للتخلص من البعوض

من أبرز الطرق الطبيعية للتخلص من الناموس استخدام القرنفل والليمون، حيث يعرف القرنفل بخصائصه كمبيد طبيعي للحشرات، ويعمل الليمون كطارد فعال، يمكن تنفيذ هذه الطريقة عبر قطع حبة ليمون إلى نصفين وغرس حبات القرنفل فيها، ثم وضعها في الأماكن التي يكثر فيها الناموس، كذلك، يمكن استخدام الثوم لطرد الناموس، إذ يمتاز برائحته القوية التي يهرب منها الناموس، ويتم تحضير هذا الخليط بغلي فصوص الثوم المفرومة مع الماء، ثم رش السائل في زوايا الغرف.

نباتات طاردة للبعوض

زراعة النباتات الطاردة للناموس تعد من الحلول الفعالة أيضا، إذ يمكن زراعة نباتات مثل السترونيلا، عشبة الليمون، والنعناع البري، حيث تتميز هذه النباتات برائحتها القوية التي تزعج الناموس وتبعده، يمكن زراعة هذه النباتات في الأوعية ووضعها داخل المنزل، خاصة خلال فصل الشتاء، ما يساهم في توفير بيئة خالية من الناموس بطريقة طبيعية ومستدامة.

نصائح للتخلص من الناموس