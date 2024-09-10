انت الأن تتابع خبر "سم قاتل يؤدي للوفاة".. تحذير خطير من تناول بذور هذه الفاكهة .. قد تدمر حياتك خلال دقائق تعرف عليها وتجنبها فورا" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن أن تقدم الفواكه العناصر الغذائية الضرورية لأجسامنا، لكن هل كنت تعلم أن الإفراط في تناول بعض الفواكه أو بذورها قد يكون قاتلاً أيضًا، بالفعل، تحتوي بعض الفواكه والبذور على سموم مثل السيانيد، الذي يمكن أن يسبب الضيق، وفي أسوأ الأحوال، الموت.

إليك قائمة لمساعدتك في التعرف على أكثر الفواكه خطورة على وجه الأرض حتى تتمكن من تقليل تناولها أو التحكم فيه، وفي هذا الصدد، نقدم لك أبرز البذور التي تحتوي على مادة الأميجدالين السامة وحمض الهيدروسيانيك الضار.

بذور المشمش