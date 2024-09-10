انت الأن تتابع خبر "سم قاتل يؤدي للوفاة".. تحذير خطير من تناول بذور هذه الفاكهة .. قد تدمر حياتك خلال دقائق تعرف عليها وتجنبها فورا" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يمكن أن تقدم الفواكه العناصر الغذائية الضرورية لأجسامنا، لكن هل كنت تعلم أن الإفراط في تناول بعض الفواكه أو بذورها قد يكون قاتلاً أيضًا، بالفعل، تحتوي بعض الفواكه والبذور على سموم مثل السيانيد، الذي يمكن أن يسبب الضيق، وفي أسوأ الأحوال، الموت.
- إليك قائمة لمساعدتك في التعرف على أكثر الفواكه خطورة على وجه الأرض حتى تتمكن من تقليل تناولها أو التحكم فيه، وفي هذا الصدد، نقدم لك أبرز البذور التي تحتوي على مادة الأميجدالين السامة وحمض الهيدروسيانيك الضار.
بذور المشمش
- المشمش يعتبر واحدًا من الفواكه الشهية والمفيدة للصحة، ويعتقد أن بذوره قد تساهم في معالجة السرطان، حيث تحتوي على نسبة عالية من فيتامين B17 الذي يمكن أن يقوي جهاز المناعة.
- ولهذا السبب، تتوفر بذور المشمش بكميات كبيرة في المتاجر المحلية وعبر الإنترنت، مما يسهل على أي شخص شرائها، ولكن يجب الحذر لأن الإفراط في استهلاك هذه البذور قد يكون خطيرًا، نظرًا لاحتوائها على مادة السيانيد السامة، مثلها مثل بذور التفاح، والكرز، والبرقوق واللوز، والليمون.
- ينصح الأطباء بعدم تناول بذور هذه الفواكه بسبب إمكانية تسببها في آلام بالمعدة قد تصل إلى التسمم، ولكن تناولها بكميات قليلة قد لا يُشكل خطرًا، فمثلاً يمكن أن تكون بذور التفاح مفيدة إذا تم استهلاكها بشكل محدود، بينما الإفراط قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة تمامًا.