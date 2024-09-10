انت الأن تتابع خبر سحر مفعول الحلبة لتفتيح وتبييض الوجه وتسمين الخدود لوجه ممتلئ زي ملكات الجمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أكثر فوائد الحلبة والتى يغفل عنها الناس هو أنه يعمل على تفتيح البشرة، وأنه يناسب جميع أنواع البشرة أيا كانت سواء البشرة الحساسة أو البشرة الدهنية أو البشرة المختلطة فمسحوق الحلبة يساعد على التفتيح بشكل سريع وطبيعي، وتعتبر الحلبة نوع من أنواع النبات العشبية التى تستخدم فى أغراض كثيرة مثل مستحضرات التجميل وكعلاج فالحلبة لها مفعول سحري وقوي على تفتيح البشرة وتوحد لونها وتزيل كل البقع الداكنة، وتعمل أيضا على إزالة الهالات السوداء وإزالة تجاعيد الوجه، وتعمل الحلبة كمقشر طبيعي فهى تزيل خلايا الجلد الميتة وتعطي البشرة النضارة والحيوية، ومن الناحية العلاجية تحتوى الحلبة على مضادات الأكسدة التى تعالج الإلتهابات كما أن الحلبة علاج قوى وفعال للسعال والتهابات الحلق، وتزود الحلبة إنتاج اللبن عند الأمهات المرضعات، كما أن مشروب الحلبة الساخنة على الريق يعمل على إنقاص الوزن الزائد، ويعمل أيضا مشروب الحلبة مع التمر والحليب قبل النوم على معالجة مشكلة النحافة وزيادة فى الوزن، العديد من الناس يفضلون تناول عصير مطحون الحلبة، وسوف نقدم لكل الفتيات الذين يريدون بشرة فاتحة إستخدام الحلبة،

وبمكونات متوفرة فى المنزل.

يتعرض الوجه بصفه مستمره إلى عدة عوامل خارجية كثيرة تأثر على لون الوجه الطبيعى وتظهرة بشكل مسمر وله مظهر غير طبيعي فتحاول النساء التخلص من هذا الاسمرار الموجود بشتى الطرق التقليدية المعروفة لاكن لا تستطيع، لهذا نقدم لكى اسهل خلطه طبيعيه سحريه تعطى بياض ناصع للوجه من اول استعمال فإنها خلطه مضمونه ومجربه لتفتيح وتوحيد لون الوجه وظهوره بشكل جذاب ومميز بدون اى اثار جانبيه، وتعالج التشققات الجلدية وتجدد خلاياه

. مكونات خلطة الحلبة لتبييض الوجه

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الحلبة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الدقيق

طريقة عمل خلطة الحلبة لتبييض الوجه