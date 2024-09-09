انت الأن تتابع خبر لهذا السبب نشعر بالعطش عند تناول الآيس كريم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة نشرت مؤخرًا، أن الشعور بالعطش بعد تناول الآيس كريم لا ينجم بشكل مباشرعن هذه الحلوى اللذيذة ولكن عن التأثيرات الفسيولوجية لمكوناته ودرجة حرارته على أجسامنا.



وقال الخبراء أن درجة حرارة الآيس كريم الباردة تلعب دورًا مهمًا في شعورنا بالعطش، فعندما نستهلك الآيس كريم، يمكن أن يخدر الفم مؤقتًا، مما يؤخر إدراك دماغنا للعطش حتى بعد الانتهاء من الأكل، و يعني هذا التأثير المخدر المؤقت أنك قد لا تشعر بالعطش أثناء تناول الآيس كريم، لكن الإحساس يلحق بمجرد الانتهاء من الآيس كريم ودفء فمنا مرة أخرى.

وتابعوا إن المحتوى العالي من السكر في الآيس كريم له تأثير عميق على مستويات ترطيب الجسم عندما نتناول الآيس كريم، يدخل السكر إلى مجرى الدم ويؤثر على توازن الماء في الجسم.



يخرج الماء من خلايانا وينتقل إلى دمنا لموازنة الأمور، مما يجعل خلايانا تعاني من الجفاف هذا الجفاف على مستوى الخلايا يدفع خلايانا إلى إرسال إشارات إلى الدماغ، مما يشير إلى الحاجة إلى المزيد من الماء، وبالتالي يجعلنا نشعر بالعطش.

عندما ترتفع مستويات السكر في مجرى الدم، يسحب الماء من خلايا الجسم إلى الدم لتخفيف تركيز السكر هذا يترك الخلايا تفتقر إلى الماء الكافي، مما يؤدي إلى استجابة الجسم للعطش لذلك، كلما كان الآيس كريم أكثر سكرية، كلما شعرت بالعطش أقوى بعد ذلك.

وفقًا للبحث، يمكن أن يؤدي تناول الآيس كريم إلى الجفاف بعدة طرق.

ويؤثر السكر الموجود في الآيس كريم على توازن الماء لدينا عن طريق سحب الماء من خلايانا إلى مجرى الدم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الجمع بين منتجات الألبان والسكر إلى جفاف الفم والحلق، مما يدفعنا إلى شرب المزيد من السوائل.

وتحتاج عملية الهضم في الجسم أيضًا إلى الماء لتكسير هذه المكونات، مما يزيد من حاجتنا إلى الترطيب.

وبدون تناول كمية كافية من الماء، يمكن أن يساهم الآيس كريم في الجفاف بشكل عام بسبب تأثيرات السكر وخصائصه المبردة لذلك، يعد البقاء رطبًا وشرب الماء أمرًا ضروريًا عند تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو الملح للحفاظ على الصحة المثلى .