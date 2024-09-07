انت الأن تتابع خبر «توقف عن تناولها علي الفور»...نوع من انواع المكسرات يمكن ان يسبب الي وافاتك حالا!!!؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر المكسرات من افضل انواع المسليات التي يمكن ان تقوم بتناولها في اي وقت مثل الوجبات الخفيفه ويمكنك ايضا ان تضعها بجانب مجموعه من الاطباق كازينه مقرمشه للحلويات او الاطباق الصحيه ولكن هناك مخاطر نحن في غنى عنها خصوصا هذه الانواع التي سوف نقدمها لكم من خلال موقعنا الالكتروني دوت الخليج قد تؤدي الى خطر كبير لجسم الانسان وإصابته بشكل عديده.
- قالت الخبيرة في التغذية الدكتورة فيكتوريا كلاس إن هناك ثلاثة أنواع من المكسرات تشير الدراسات إلى إمكانية أن تكون ضارة خاصة عند تناولها بكميات كبيرة وقد تسبب بعضها حالات الوفاة.
الصنوبر وجوز المكاديميا
- وأشارت إلى أن كل من الصنوبر وجوز المكاديميا يعتبران من المكسرات التي يجب تقليل استهلاكها بسبب ضررها على الصحة.
- وأشارت الخبيرة إلى أن هذه المكسرات تُصنف في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي وأوضحت أنها تعتبر غير صحية للإنسان.
- أشارت إلى أن حبوب الصنوبر تحتوي على قيمة غذائية عالية ولكنها تسبب متلازمة الصنوبر التي تتسبب في ترك طعما مرا ومعدنيا في الفم لعدة أشهر.
- بالنسبة لثمار المكاديميا المشكلة الوحيدة هي أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون والسعرات الحرارية.
- في هذا السياق نصحت الخبيرة عشاق المكسرات بتقليل كميات الصنوبر والمكاديميا في النظام الغذائي اليومي مشيرة إلى أنهما ليستا بالأسوأ بين أنواع المكسرات بسبب وجود أنواع أكثر انتشارا وضررا.
- يعد الأفلاتوكسين ناتجا ثانويا ساما لسم العفن وهو ينتمي إلى فئة من مخلفات بعض أنواع الفطريات.
- صرحت الخبيرة بأن الفول السوداني قد يشكل تهديدا لصحة الكبد ولكن يمكن أيضا أن يسبب عدم الراحة إذا تم تناوله ولا يكون قاتلا للجميع.
- على الرغم من أن الفول السوداني غني بالبروتين ويعتبر خيارا صحيا نسبيا مقارنة بوجبات خفيفة أخرى إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند استهلاك المكسرات.