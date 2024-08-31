استخدمي البصل والثوم بهذه الطريقة السحرية وتخلصي نهائيًا من قشرة الرأس وتساقط الشعر

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رياض - احمد صلاح - البصل والثوم للتخلص من قشرة الرأس، ينزعج أصحاب فروة الرأس الدهنية من القشرة الزائدة، حيث هناك بعض الفتيات الذين يعانن من القشرة طوال العام، حيث تتراكم بين الشعر وتسبب التهابات في فروة الرأس نتيجة الحكة المستمرة، كما تجعل شكل الشعر غير مميز وجذاب لأنها تظهر بين بصيلات الشعر، وكذلك تضعف الشعر وتزيد من تساقطه وتجعله غير لامع، لذلك تشعر جميع الفتيات بالتوتر عند ظهور القشرة برأسهن، ويبحثن عن طرق فعالة تساعد على التخلص من قشرة الرأس بشكل سريع، لذا سوف نوضح لكم طرق التخلص من القشرة بمكونات طبيعية وسريعة المفعول.

طرق التخلص من قشرة الرأس

الشعر من أكثر الأمور التي تهتم بها جميع الفتيات، حيث يحافظن على تنظيفه بشكل دائم، ولكن يشعرن بالضيق عند تكوين قشرة في الرأس، حيث يعاني البعض من تكوين طبقة قشرة سميكة تزيد من تشابك الشعر وتساقطه، وقد تظهر قشرة الرأس نتيجة كثرة استخدام الزيوت أو ظهور حبوب في الرأس، ويمكن التخلص من هذه القشرة المزعجة من خلال استخدام الوصفات الطبيعية التالية.

1. الثوم

الثوم من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم البكتيريا المتراكمة على الرأس والتي تسبب في ظهور القشرة، كما يحتوي الثوم على خصائص مضادة للفطريات، ويمكن استخدامه في التخلص من القشرة من خلال إتباع الآتي.

نحضر كمية من فصوص الثوم ونهرسها جميعاً.

نوزع عجين الثوم على فروة الرأس مع التدليك وتركها لمدة ربع ساعة.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

يتم تكرار استخدام الثوم حتى يتم التخلص من قشرة الرأس.

2. عصير البصل

يقضى البصل على أي عدوى منتشرة في الراس وتسبب ظهور القشرة، لذا يمكن استخدامه في تنظيف الرأس من القشرة، وذلك من خلال إتباع ما يلي.