كريم من الصيدلية كنز في بيتك لتبييض الوجه وشد البشرة وإزالة التجاعيد.. استخدميه بهذه الطريقة

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رياض - احمد صلاح - تبحث كل فتاة وسيدة بالاهتمام الدائم بجمال بشرتها وصفائها ولهذا السبب يقوم البعض منهم بشراء كمية من مستحضرات التجميل اباهظة الثمن حتى تساعد في تبييض البشرة والتخلص من كافة التجاعيد التي ترهق البشرة، كما يعد كل من كريم نيفيا والقهوة من ضمن المكونات الطبيعية الأساسية والفعالة التي تستعمل حديثا من أجل الحصول على بشرة نقية ومشدودة وصافية تماما ونحن في هذا الموضوع سنعرض عليكم خلطة رائهة جدا لتفتيح وشد البشرة والتخلص من كافة التجاعيد من أول استخدام لها تابعونا.

مكونات وصفة كريم نيفيا والقهوة لتفتيح وشد البشرة

تستطيعون الآن الحصول على بشرة نقية و بيضاء خالية من كل التصبغات والتجاعيد، كما أنها تبدو وكأنها صغيرة في السن ومنها:

ملعقتين كبيرتين من كريم نيفيا.

حوالي ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

بعض من قطرات عصير الليمون.

ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند الطبيعي.

طريقة التطبيق على البشرة