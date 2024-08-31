انت الأن تتابع خبر فاكهة الشيطان .. أغرب أنواع الفواكهة الموجودة في العالم وآثارها الفريدة على المستهلكين.. لم تسمع عنها من قبل.. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسلط الضوء على تصنيفات ثمار الشيطان وآثارها الفريدة على المستهلكين، والتي تعد من الأغراض الأكثر غرابة في العالم بسبب خصائصها المميزة.

تقول المصادر

أن هذه الفواكه قادرة على منح الأفراد قوى خارقة عبر قضمة واحدة فقط، لتفقد بعدها كل فعاليتها. هذه القوى تتراوح بين القدرات الجسدية المحسنة والقدرة على تبديل الأشكال. ومع ذلك، فإن تناول ثمار الشيطان يجعل الفرد غير قادر على السباحة.

أولاً

نوع "البيراميسيا" هو الأكثر شيوعًا ويمكن أن يحول الأجسام إلى مطاطي، كما هو الحال مع لوفي؛ أو يسمح بالتحكم عن بعد في أجزاء الجسم مثلما فعل المهرج باجي.

ثانيًا

يوجد نوع "الزون" الذي يتيح للمستهلك تقمص أشكال حيوانية مختلفة، مثل توني توني شوبر الذي استطاع ابتكار عقار يعزز هذه القدرة إلى مستويات جديدة.

ثالثاً

النوع "اللوجيا" يعتبر الأقوى والأندر، ويمنح الأفراد قدرات استثنائية في تفادي الهجمات بفضل سرعتهم الخارقة وقدرتهم على التحول.

في النهاية