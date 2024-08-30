انت الأن تتابع خبر "قبل ما تخلص من السوق".. تناول هذه الفاكهة كل يوم قبل وجبة الغداء لمدة شهر.. هتخس النص من غير دايت ولاجيم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكمثرى هي فاكهة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتعتبر خيارًا ممتازًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن وتحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد في تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات وهذا يسهم في تقليل السعرات الحرارية اليومية، وبالتالي يساعد في تحقيق هدف التخسيس.

تناول هذه الفاكهة كل يوم قبل وجبة الغداء لمدة شهر

بالإضافة إلى الألياف، الكمثرى منخفضة السعرات الحرارية، حيث تحتوي الحبة المتوسطة على حوالي 100 سعرة حرارية فقط وهذا يجعلها خيارًا مثاليًا لتناولها كوجبة خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية، دون القلق من زيادة الوزن كما أن الكمثرى تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكمثرى على كمية جيدة من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم ودعم عملية الهضم.

فوائد الكمثرى للتخسيس