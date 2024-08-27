انت الأن تتابع خبر معلومة تساوي ملايين!!.. معجزة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه العديد من النساء مشكلات متنوعة في البشرة التي قد تؤثر على مظهرها الجمالي، لذا يعطي العناية بالبشرة أهمية كبيرة كونها من أبرز علامات الجمال، ومع ذلك، فإن تكاليف المنتجات التجميلية قد تكون مرتفعة، مما يجعل الوصفات الطبيعية خيارا مثالياً للكثيرين، حيث من بين الوصفات الطبيعية الفعالة، تبرز بذور الكتان بفضل فوائدها الصحية العديدة للبشرة، حيث تستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وتتميز بذور الكتان أيضا بتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمنتجات التجميلية الأخرى.

مكونات وصفة بذور الكتان

يمكنك إعداد وصفة بذور الكتان للبشرة في المنزل بسهولة باستخدام المكونات التالية:

ملعقة واحدة من بذور الكتان

ورقتان من ورق الغار

كبسولة واحدة من فيتامين E

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة واحدة من زيت الزيتون

كوب من الماء

طريقة التحضير

1. سخني كوب الماء في وعاء على نار متوسطة.

2. أضيفي ملعقة بذور الكتان إلى الماء.

3. أضيفي ورق الغار إلى الخليط واستمري في التحريك حتى يصبح القوام متجانساً.

4. صفي الخليط بينما هو ساخن.

5. أضيفي زيت الزيتون إلى الخليط وقلبي جيدا.

6. أضيفي جل الصبار وكبسولة فيتامين E إلى الخليط مع التحريك المستمر.

7. ضعي الخليط في برطمان محكم الإغلاق واحتفظي به في مكان جاف.