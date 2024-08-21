"عشبة سحرية لتطويل الشعر"... العشبة الجبارة التي أعادت الأمل والحياة للعجائز.. عشبة ربانية موجودة في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب الذي تحتويه.!

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رياض - احمد صلاح - هناك العديد من السيدات التي تعاني من مشاكل في الشعر من حيث التساقط والهيشان وتبحث الكثير من السيدات في التعرف على وصفات طبيعية لعلاج الشعر والتخلص من الهيشان والحصول على شعر ناعم وجميل بأقل التكاليف وهذا يتم من خلال التعرف على تفاصيل وصفة إكليل الجبل للشعر ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.

وصفة إكليل الجبل لنمو الشعر

يمكنك الحفاظ على صحة الشعر والتمتع بالفيتامينات والمعادن المغذية للشعر من خلال استخدام إكليل الجبل والتي يقوي بصيلات الشعر من الجذور مع تأخير ظهور الشعر الأبيض ويتم هذا من خلال إتباع التالي:.

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة كبيرة من خلاصة الصبار.

طريقة التحضير