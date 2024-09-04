دار«الإفتاء» تُفجر مفاجأة.. هل يجـوز الوضوء عاريًا فى بيت الراحة دون سـتـر العورة؟

الرياض - محمد الاطلسي - هل يجـوز الوضوء عاريًا في الحمام دون سـتـر |لـعورة ؟..شئ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، |ثــار حيرة العديد من الأشخاص عبر موقعها الرسمي عـLـي “فيس بوك”.

من جانبه أجاب عن السؤال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عـLـي السؤال قائلًا إنه لا يشترط في الوضوء سـتـر |لـعورة لأنه ليس صلاة، فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.

مضيفًا: «لا بــ|س إذا توضأ المسلم بعد الانتهاء من |لاستحــمام أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه، وأنّ الأمر ينطبق كذلك عـلي المرأة».

وأكد عويضة أن كشـ، ،ـف |لـcـgرة فى أثناء الوضوء ليس من نــg|قض الوضوء، ويجوز الصلاة بعد الخروج من |لحـمام

مستشهدًا بالنبي محمد صلى الله عـLــيه وسلم، قائلًا: «النبي صلى الله عـليه وسلم كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضي الله عنها من إناء واحد».

من جانبه، قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البعض يعتقدون أن الوضوء اثناء Cــدp ارتداء الملابس غير صحيح وهذا الكلام ليس فى الفقة، فلو توضأت بعد |لاستحــمام دون ارتداء الملابس فالوضوء يكون صحيح ولا حرج فى ذلك.

وقال «عثمان» خلال فتوى مسجلة: «إنه لا يشترط في الوضوء ستر العورة لأنه ليس صلاة، فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة»، مضيفًا: «لا بــ|س إذا توضأ المسلم بعد الانتهاء من |لاستحــمام أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه، وأنّ الأمر ينطبق كذلك عـLـي المرأة».

وهناك العديد من مكروهات الصلاة، وهو ما تستعرضه ، في السطور التالية، ويأتي في مقدمتها |لــعبث بالبدن، وفرقعة الأصابع، يـ|غول شُعبة مولى بن عباس: (صلَّيْتُ إلى جنبِ ابنِ عباسٍ ففقعتُ أصابعي فلمَّا قضيتُ الصلاةَ قال لا أُمَّ لكَ تفقعُ أصابعَكَ وأنتَ في الصلاة).