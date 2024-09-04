بشرى كبرى.. اختبار دم بسيط يكشف خطر أمراض القلب قبل حدوثها بـ30 عامًا.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أظهرت الأبحاث أن اختبار دم بسيط يمكنه توقّع مخاطر إصابة النساء بأمراض القلب قبل حدوثها بما يصل إلى 30 عامًا.

ومن خلال قياس نوعين من الدهون في الدم، بالإضافة إلى علامة الْتهاب تُعرف بالبروتين سي التفاعلي (CRP)، يمكن للأطباء تقدير احتمالية تعرض النساء لمشاكل قلبية، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، حتى بعد عقود.

وشملت الدراسة ما يقرب من 28.000 مقدمة رعاية صحية في الولايات المتحدة، شاركن في دراسة صحة المرأة، كانت أعمار هؤلاء النساء في المتوسط 55 عامًا عند بدء الدراسة بين عاميْ 1992 و1995، وتم تتبعهن لمدة 30 عامًا.

وخلال فترة الدراسة، واجه 3.662 من المشارِكات أحداثًا قلبية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، أو العمليات الجراحية لاستعادة تدفق الدم، أو حتى الوفاة بسبب مشاكل قلبية.

وأكد الدكتور بول ريدكر، الباحث الرئيسي ومدير مركز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن الأمريكية، أهمية هذه النتائج، قائلًا: "نأمل أن تقرّبنا هذه النتائج من تحديد ومنع أمراض القلب في وقت مبكر".